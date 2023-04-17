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Giriş Tarihi: 17.4.2023 21:47

Galatasaray kafilesi Alanyaspor maçı için Gazipaşa’da

İHA
Galatasaray kafilesi Alanyaspor maçı için Gazipaşa’da

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesinin bulunduğu uçak, Gazipaşa Alanya Havalimanı'na indi. Sarı-kırmızılı kafile kalabalık bir taraftar grubu tarafından coşkuyla karşılandıktan sonra kamp yapacağı otele geçerken kamp kadrosu da belli oldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında yarın saat 20.30'da deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maçın hazırlıklarını bu sabah İstanbul'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, özel uçak ile saat 18.30'da Gazipaşa Alanya Havalimanı'na ulaştı. Takımı karşılamak için çok sayıda taraftar havalimanında hazır bulundu.

Galatasaray, ligde 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 66 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Mauro Icardi kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ise Fatih Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

İŞTE KAMP KADROSU

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın 23 kişilik Alanya kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

"Fernando Muslera, Leo Dubois, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Sam Adekugbe, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Mauro Icardi."

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Galatasaray kafilesi Alanyaspor maçı için Gazipaşa’da
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