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Giriş Tarihi: 18.4.2023 13:10

Dominik Livakovic'ten Galatasaray'ı üzen haber

Dominik Livakovic’ten Galatasaray’ı üzen haber

Galatasaray, kalesini dünyaca ünlü Dominik Livakovic'e teslim etmeye hazırlanıyordu... Fernando Muslera'nın alternatifi olarak düşünülen yıldız isim kararını verdi. İşte transferde yaşanan sıcak gelişmenin ayrıntıları...

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılar bu sezon şampiyonluğa ulaşarak yeni sezonda iddialı hamleler yapmak istiyor. Cimbom'un gelecek yıl takviye yapmak istediği mevkilerden birisi de kale bölgesiydi. Bu doğrultuda Aslan, performansıyla adından söz ettiren Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'i listesine almıştı. Yönetimin 28 yaşındaki eldiven için resmi girişimlere başladığı belirtilmişti.

İSPANYA'YA GİTMEK İSTİYOR
Öte yandan Galatasaray'ın, başarılı kalecinin transferi için Villarreal ve Real Sociedad ile yarıştığı bildirilmişti. Birçok talibi olan Livakovic transferle ilgili kararını verdi. Konuyla ilgili flaş gelişmeyi İspanyol basını duyurdu. Elgoldigital'in aktardığı habere göre Livakovic, İspanya Ligi'nde forma giymek istiyor. Bu sebeple Hırvat futbolcu Galatasaray seçeneğini ikinci plana atmış durumda.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR
28 yaşındaki oyuncunun para odaklı bakmadığı ve hangi takıma gideceğini kazanacağı ücretin belirlemeyeceği ifade edildi. Livakovic'in 5 büyük ligden birinde düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği aktarıldı. Bu anlamda Villarreal'in kaleci rotasyonu düşünüldüğünde Livakovic için en iyi seçenek olduğu vurgulandı. 1.88 boyundaki kalecinin Dinamo Zagreb ile olan kontratı 2024 yılında bitecek. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan Livakovic, bu sezon 43 maça çıktı. Livakovic bu karşılaşmalarda 47 gol yedi. Livakovic 9 kez de kalesini gole kapattı. (Fotomaç)

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Dominik Livakovic'ten Galatasaray'ı üzen haber
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