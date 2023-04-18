Dominik Livakovic’ten Galatasaray’ı üzen haber

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR

28 yaşındaki oyuncunun para odaklı bakmadığı ve hangi takıma gideceğini kazanacağı ücretin belirlemeyeceği ifade edildi. Livakovic'in 5 büyük ligden birinde düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği aktarıldı. Bu anlamda Villarreal'in kaleci rotasyonu düşünüldüğünde Livakovic için en iyi seçenek olduğu vurgulandı. 1.88 boyundaki kalecinin Dinamo Zagreb ile olan kontratı 2024 yılında bitecek. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan Livakovic, bu sezon 43 maça çıktı. Livakovic bu karşılaşmalarda 47 gol yedi. Livakovic 9 kez de kalesini gole kapattı. (Fotomaç)