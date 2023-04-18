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Giriş Tarihi: 18.4.2023 22:41

Fatih Karagümrük, evinde 4 golle Ümraniyespor'u yıktı!

Fatih Karagümrük, evinde 4 golle Ümraniyespor’u yıktı!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile HangiKredi Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Karagümrük 4-2'lik skorla kazandı.

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 4-2 mağlup etti.

13'üncü dakikada Diagne'nin kafa pasına hareketlenen Borini'nin vuruşunda kaleci Berke gole izin vermedi.

34'üncü dakikada Avounou'nun ceza sahası yayından yaptığı vuruşta top ceza sahası içindeki Shukurov'un eline çarptı. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

36'ıncı dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Umut Nayir, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-1.

45+1'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Levent Mercan'ın yerden ceza sahasına çevirdiği topla Lobjanizde buluştu. Lobjanizde'nin sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

45+5'inci dakikada hakem Ali Şansalan, VAR uyarısının ardından Diagne'nin yerde kaldı pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

45+6'ncı dakikada kazanılan penaltıda meşin yuvarlağın başına geçen Borini, sol köşeye yaptığı vuruş ile Fatih Karagümrük'ü öne geçirdi: 2-1.

51'inci dakikada hakem Ali Şansalan, VAR'ın uyarısıyla Gheorghe ile Borini arasındaki pozisyonu izledi. Şansalan izledikten sonra penaltı kararı verdi.

52'nci dakikada penaltıyı kullanan Borini sağ ayağıyla yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

62'nci dakikada Geraldo, Dresevic'e yaptığı baskının ardından top Kayode'de kaldı. Kayode'nin ceza sahası dışından plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.

75'inci dakikada Bertolacci'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne dönerek vuruşunu yaptı ve farkı yeniden 2'ye çıkardı: 4-2.

Mücadele Fatih Karagümrük'ün 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

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Fatih Karagümrük, evinde 4 golle Ümraniyespor'u yıktı!
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