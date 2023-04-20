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Giriş Tarihi: 20.4.2023 18:44 Son Güncelleme: 20.4.2023 18:50

PFDK kararları açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

DHA
PFDK kararları açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Galatasaray ve Fenerbahçe, çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Kasımpaşa forması giyen Papy Djilobodji ve Adana Demirsporlu David Akintola'nın ise gördükleri kırmızı kartlardan kurula sevkine karar verildi..

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada şu sevkler yer aldı:
1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 18.04.2023 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü futbolcusu EL HADJI PAPY MISON DJILOBODJI'nın 19.04.2023 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 20.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü'nün 19.04.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "8 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- ARABAM.COM KONYASPOR Kulübü'nün 19.04.2023 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 19.04.2023 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu BABAJIDE DAVID AKINTOLA'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 20.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 19.04.2023 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü idarecisi MURAT YAMAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca ve "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 20.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7- FENERBAHÇE A.Ş . Kulübü'nün 19.04.2023 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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