Pijamalı Haaland!

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Erling Haaland, pijamalara karşı olan tutkusunu çok başka bir seviyeye taşıdı.22 yaşındaki futbolcunun, Dolce&Gabbana markalıaldığı parçası en pahalı ürün olarak öne çıkarken yineHaaland'ın Monaco GP'si için D&G imzalı 1.000 Sterlin'e mal olan kıyafeti ile aynı markanınAyrıca yıldız ismin, ipekten yapılan Burberry markalı pijaması da 1.680 Sterlin değeriyle öne çıkıyor.CITY, Haaland'a yeni sözleşme önererek 170 milyon Euro olan serbest kalma maddesinden kurtulmayı hedefliyor. İngiliz ekibi, henüz 22 yaşında olmasına rağmen kırmadığı rekor kalmayan Norveçli yıldızı,İngiliz Daily Mail gazetesi, farklı giyim tarzıyla dikkatleri çeken Haaland'ın, pijamaya olan merakını manşetlere taşıdı ve kalem kalem fiyatlarını yazdı.