Pijamalı Haaland!

22 yaşındaki yıldız, pijamaya olan tutkusunu başka bir boyuta taşıdı. Dolce&Gabbana imzalı 59 bin TL’lik etiketli kıyafeti gardırobunun en pahalısı olarak dikkat çekiyor
Manchester City'nin yıldız oyuncusu Erling Haaland, pijamalara karşı olan tutkusunu çok başka bir seviyeye taşıdı. Norveçli santrfor öyle kibu stilini yatarken değil, günlükhayatta tercih ediyor. 22 yaşındaki futbolcunun, Dolce&Gabbana markalı 2 bin 450 Sterlin'e(59 bin TL) aldığı parçası en pahalı ürün olarak öne çıkarken yine aynı tasarımcıyaait üstü 1.310 Sterlin,alt kısmı 1.100 Sterlin'likbir pijaması bulunuyor. Haaland'ın Monaco GP'si için D&G imzalı 1.000 Sterlin'e mal olan kıyafeti ile aynı markanın 1.125 Sterlinetiketiyle pembe flamingolupijamasıgardırobunun birbaşka kıymetlilerinden… Ayrıca yıldız ismin, ipekten yapılan Burberry markalı pijaması da 1.680 Sterlin değeriyle öne çıkıyor.
ZAMLI SÖZLEŞME MANCHESTER
CITY, Haaland'a yeni sözleşme önererek 170 milyon Euro olan serbest kalma maddesinden kurtulmayı hedefliyor. İngiliz ekibi, henüz 22 yaşında olmasına rağmen kırmadığı rekor kalmayan Norveçli yıldızı, takımda tutmak amacıylabüyük bir zam teklifinde bulunurken,oyuncunun kontratındakimaddeyi kaldırmayışartını ortaya koydu.
İNGİLTERE'DE MANŞETLERDE
İngiliz Daily Mail gazetesi, farklı giyim tarzıyla dikkatleri çeken Haaland'ın, pijamaya olan merakını manşetlere taşıdı ve kalem kalem fiyatlarını yazdı.