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Giriş Tarihi: 20.4.2023

Uçar gitti, Can geldi Yanal da gönderildi

Uçar gitti, Can geldi Yanal da gönderildi
Hangıkredı Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, görevinden istifa etti. Yapılan açıklamada, "Ümraniyespor tarihinin en başarılı teknik direktörü olarak kulüp tarihine adını altın harflerle kazıyan Recep Uçar, kulübümüz ile karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılmıştır" denildi. İstanbul ekibi, teknik adamlık koltuğuna Şenol Can'ı getirerek 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Ümraniye'yi Süper Lig'e çıkaran Uçar, bu sezon 5 galibiyet-8 beraberlik-15 mağlubiyet aldı. Öte yandan Alanyaspor, kötü gidişatın (4 yenilgi, 1 beraberlik, 1 galibiyet) ardından 6 maçtır görevde olan teknik adam Ersun Yanal ile yollarını ayırdı.

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Uçar gitti, Can geldi Yanal da gönderildi
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