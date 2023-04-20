Uçar gitti, Can geldi Yanal da gönderildi

Hangıkredı Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, görevinden istifa etti. Yapılan açıklamada, "Ümraniyespor tarihinin en başarılı teknik direktörü olarak kulüp tarihine adını altın harflerle kazıyan Recep Uçar, kulübümüz ile karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılmıştır" denildi.Ümraniye'yi Süper Lig'e çıkaran Uçar, bu sezon 5 galibiyet-8 beraberlik-15 mağlubiyet aldı. Öte yandan Alanyaspor, kötü gidişatın (4 yenilgi, 1 beraberlik, 1 galibiyet) ardından 6 maçtır görevde olan