Haber hattı

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Giriş Tarihi: 22.4.2023

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Finali izlemek 14 binTL
İstanbul'un ev sahipliğinde 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçının biletleri satışa çıktı. TFF yaptığı açıklamada alımların talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada UEFA tarafından gerçekleştirileceğini belirtti. Bir futbolsevere en fazla 2 adet kontenjan ayrılacak. En yüksek bilet ücreti 690 Euro (14 bin TL) olurken, en düşük fiyat 70 Euro (1.500 TL) olarak belirlendi. Engelliler için ise 70 Euro'dan satışa sunulacak.

Liderin maçı Bayarslan'ın
Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. TFF Merkez Hakem Kurulu, lider Galatasaray'ın sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmaya Volkan Bayarslan'ı atadı. İşte bu hafta hakemleri:
BUGÜN
19.00..... Ümraniyespor-Beşiktaş...................Cihan Aydın
YARIN
13.30..... Kasımpaşa-Konyaspor......................... Yasin Kol
16.00..... Adana Demir-Kayserispor... Direnç Tonusluoğlu
19.00..... Galatasaray-F.Karagümrük.....Volkan Bayarslan
PAZARTESİ
17.00..... Giresunspor-Başakşehir...............Zorbay Küçük
20.00..... Fenerbahçe-İstanbulspor............. Kadir Sağlam
20.00..... Antalyaspor- Sivasspor........ Abdulkadir Bitigen

Garsona 215 bin TL bahşiş bıraktı
Geçen sezon Adana Demir'de kiralık olarak forma giyen kaleci Arijanet Muric, garsona gösterdiği cömertlikle gündem oldu. Bu yıl Championship ekibi Burnley'ye transfer olan ve takımıyla Premier Lig'e yükselen Kosovalı eldiven, Münih'te bir gece kulübünde hesabı öderken 9 bin Sterlin (yaklaşık 215 bin TL) bahşiş bıraktı. Bild'e konuşan garson, "Bütün parayı meslektaşlarımla paylaştım" diye konuştu.

Halterde 5 madalya daha geldi
Ermenistan'da süren Avrupa Halter Şampiyonası'nda sporcularımız göğsümüzü kabartmaya devam etti. Kadınlar 81 kg'da Dilara Narin, koparmada 101 kg ile bronz, silkmede 134 kg ve toplamda 235 kg ile 2 gümüş madalya kazandı. Bu sıkletteki diğer milli halterci Sara Yenigün ise silkmedeki 131 kiloluk derecesiyle bronzun sahibi oldu. Erkekler 96 kiloda ise Hakan Şükrü Kurnaz, koparmada 170 kg kaldırarak gümüş madalya elde etti

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