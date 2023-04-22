Haber hattı

Finali izlemek 14 binTL
İstanbul'un ev sahipliğinde 10Haziran Cumartesi günü AtatürkOlimpiyat Stadyumu'nda oynanacakŞampiyonlar Ligi final maçının biletlerisatışa çıktı. TFF yaptığı açıklamadaalımların talep toplama ve onay olmaküzere iki aşamada UEFA tarafından gerçekleştirileceğinibelirtti. Bir futbolsevereen fazla 2 adet kontenjan ayrılacak.En yüksek bilet ücreti 690 Euro (14bin TL) olurken, en düşük fiyat 70 Euro(1.500 TL) olarak belirlendi. Engellileriçin ise 70 Euro'dan satışa sunulacak.
Liderin maçıBayarslan'ın
Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. TFF Merkez Hakem Kurulu, lider Galatasaray'ınsahasında FatihKaragümrük ile oynayacağı karşılaşmaya Volkan Bayarslan'ı atadı. İşte bu hafta hakemleri: BUGÜN
19.00..... Ümraniyespor-Beşiktaş...................Cihan Aydın YARIN
13.30..... Kasımpaşa-Konyaspor......................... Yasin Kol
16.00..... Adana Demir-Kayserispor... Direnç Tonusluoğlu
19.00..... Galatasaray-F.Karagümrük.....Volkan Bayarslan PAZARTESİ
17.00..... Giresunspor-Başakşehir...............Zorbay Küçük
20.00..... Fenerbahçe-İstanbulspor............. Kadir Sağlam
20.00..... Antalyaspor- Sivasspor........ Abdulkadir Bitigen
Garsona 215 bin TLbahşiş bıraktı
Geçen sezon Adana Demir'de kiralık olarak forma giyen kaleci ArijanetMuric, garsona gösterdiği cömertlikle gündem oldu. Bu yıl Championship ekibi Burnley'ye transfer olan ve takımıyla Premier Lig'e yükselen Kosovalı eldiven,Münih'te bir gece kulübünde hesabı öderken9 bin Sterlin (yaklaşık 215 bin TL) bahşişbıraktı. Bild'e konuşan garson, "Bütün parayı meslektaşlarımla paylaştım" diye konuştu.
Halterde 5 madalyadaha geldi
Ermenistan'da süren Avrupa Halter Şampiyonası'nda sporcularımız göğsümüzü kabartmaya devam etti. Kadınlar 81 kg'da DilaraNarin, koparmada 101 kg ile bronz, silkmede134 kg ve toplamda 235 kg ile 2gümüş madalya kazandı. Bu sıkletteki diğer milli halterci Sara Yenigün ise silkmedeki 131 kiloluk derecesiyle bronzun sahibi oldu. Erkekler 96 kiloda ise Hakan Şükrü Kurnaz, koparmada 170 kg kaldırarak gümüş madalya elde etti