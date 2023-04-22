Haber hattı

İstanbul'un ev sahipliğinde'nda oynanacakŞampiyonlar Ligi final maçının biletlerisatışa çıktı. TFF yaptığı açıklamadaalımların talep toplama ve onay olmaküzere iki aşamada UEFA tarafından gerçekleştirileceğinibelirtti. Bir futbolsevereen fazla 2 adet kontenjan ayrılacak.Engellileriçin ise 70 Euro'dan satışa sunulacak.Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. TFF Merkez Hakem Kurulu, liderile oynayacağı karşılaşmaya Volkan Bayarslan'ı atadı. İşte bu hafta hakemleri:19.00..... Ümraniyespor-Beşiktaş...................Cihan Aydın13.30..... Kasımpaşa-Konyaspor......................... Yasin Kol16.00..... Adana Demir-Kayserispor... Direnç Tonusluoğlu19.00..... Galatasaray-F.Karagümrük.....Volkan Bayarslan17.00..... Giresunspor-Başakşehir...............Zorbay Küçük20.00..... Fenerbahçe-İstanbulspor............. Kadir Sağlam20.00..... Antalyaspor- Sivasspor........ Abdulkadir BitigenGeçen sezon Adana Demir'de kiralık olarak forma giyen kalecigarsona gösterdiği cömertlikle gündem oldu. Bu yıl Championship ekibi Burnley'ye transfer olan ve takımıyla Premier Lig'e yükselenBild'e konuşan garson, "Bütün parayı meslektaşlarımla paylaştım" diye konuştu.Ermenistan'da süren Avrupa Halter Şampiyonası'nda sporcularımız göğsümüzü kabartmaya devam etti. Kadınlar 81 kg'daBu sıkletteki diğer milli halterci Sara Yenigün ise silkmedeki 131 kiloluk derecesiyle bronzun sahibi oldu. Erkekler 96 kiloda isekoparmada 170 kg kaldırarak gümüş madalya elde etti