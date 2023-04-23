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Giriş Tarihi: 23.4.2023 14:01

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Chiedozie Ogbene

Fenerbahçe’den sürpriz transfer hamlesi! Chiedozie Ogbene

Son dakika golleriyle şampiyonluk ümitlerini sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Gelecek sezon için iddialı takım kurmak isteyen sarı lacivertliler gözünü İngiltere'ye dikti. Kanarya 25 yaşındaki kanat oyuncusu Chiedozie Ogbene için harekete geçti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları şimdiden başlamış durumda...

Yönetim, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte yaz transfer dönemi için arayışlarını hazırlandırdı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim hücum hattına yoğunlaştı. Belçika basını, Fenerbahçe'nin ilgilendiği kanat oyuncusunu duyurdu.

Voetbalkrant'ın haberine göre sarı lacivertliler, Chiedozie Ogbene'yi gündemine aldı.

25 yaşındaki kanat oyuncusu için Milwall, Swansea ve Middlesbrough kulüpleri de devrede. Piyasa 2 milyon euro olan oyuncu, İngiltere Championship ekiplerinden Rotherham United forması giyiyor. (fotoMaç)

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Chiedozie Ogbene
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