Fenerbahçe’den sürpriz transfer hamlesi! Chiedozie Ogbene

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları şimdiden başlamış durumda...
Yönetim, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte yaz transfer dönemi için arayışlarını hazırlandırdı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim hücum hattına yoğunlaştı. Belçika basını, Fenerbahçe'nin ilgilendiği kanat oyuncusunu duyurdu.
Voetbalkrant'ın haberine göre sarı lacivertliler, Chiedozie Ogbene'yi gündemine aldı.
25 yaşındaki kanat oyuncusu için Milwall, Swansea ve Middlesbrough kulüpleri de devrede. Piyasa 2 milyon euro olan oyuncu, İngiltere Championship ekiplerinden Rotherham United forması giyiyor. (fotoMaç)