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Giriş Tarihi: 23.4.2023 10:46 Son Güncelleme: 23.4.2023 10:47

Son dakika Trabzonspor haberleri: Fırtına'da korkunç tablo! Gelen gideni arattı

ÇAĞDAŞ HALICI
Son dakika Trabzonspor haberleri: Fırtına’da korkunç tablo! Gelen gideni arattı

Trabzonspor bu sezon kaleden hücum hattına kadar her bölgede sorun yaşıyor. Umut Bozok, Gomez ve Trezeguet üçlüsü bu sezon toplamda 15 gol, 7 asist kaydedebilirken şampiyonluk sezonunda Cornelius, Nwakaeme ve Djaniny ise 30 gol, 16 asistlik katkı sağladı.

Son şampiyon Trabzonspor'da geçtiğimiz yıldan eser yok. 2021-22 sezonunda ligin 29. haftasına kadar topladığı 70 puan ile koşar adım şampiyonluğa giden Karadeniz ekibi, bu sezon 45 puanda kaldı.

Yeni transferler Umut Bozok 20 maçta 3 gol, Maxi Gomez 22 karşılaşmada 5 gol, 4 asist, Trezeguet ise 23 müsabakada 7 gol, 3 asist üretti. Fırtına'nın hücum hattı toplamda 15 gol, 7 asist gerçekleştirip büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Trabzonspor, bu süreçte 46 gol atıp 42 gol yedi. Geçtiğimiz sezon ise ilk 29 haftada Cornelius 28 maçta 12 gol, 4 asist, Djaniny 22 müsabakada 7 gol, 2 asist ve Nijeryalı Nwakaeme ise 23 maçta 11 gol, 10 asistle yıldızlaştı. Bu üç silahşor toplamda 30 gol, 16 asiste imza attı. Takım ise ilk 29 maçta 56 gol atıp ağlarında 23 gol gördü.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Fırtına'da korkunç tablo! Gelen gideni arattı
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