Son dakika Trabzonspor haberleri: Fırtına’da korkunç tablo! Gelen gideni arattı

Trabzonspor, bu süreçte 46 gol atıp 42 gol yedi. Geçtiğimiz sezon ise ilk 29 haftada Cornelius 28 maçta 12 gol, 4 asist, Djaniny 22 müsabakada 7 gol, 2 asist ve Nijeryalı Nwakaeme ise 23 maçta 11 gol, 10 asistle yıldızlaştı. Bu üç silahşor toplamda 30 gol, 16 asiste imza attı. Takım ise ilk 29 maçta 56 gol atıp ağlarında 23 gol gördü.