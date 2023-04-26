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Giriş Tarihi: 26.4.2023 12:29

Ramon Calliste'nin sakatlığı hayatını değiştirdi! Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşıydı...

Ramon Calliste’nin sakatlığı hayatını değiştirdi! Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşıydı...

Manchester United'da bir dönem Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olan Galli eski futbolcu Ramon Calliste, yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 24 yaşında futbola veda etmişti. İngiliz ekibinde Rooney ve Ronaldo gibi yıldızlarla antrenmana çıkan Calliste'nin 2013 yılında kendi saat markasını kurduğu ortaya çıktı.

16 yaşında Manchester United altyapısında forma giyen Ramon Calliste, o dönemlerde İngiliz ekibinin efsanesi Ryan Giggs'in varisi olarak gösteriliyordu. Yaşadığı sakatlık nedeniyle 24 yaşında sahalara veda eden Calliste ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

KENDİ SAAT MARKASINI KURDU
2009 yılında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle sahalara veda eden Ramon Calliste, 2013'te değeri 250 bin doları bulan kendi saat markasını kurdu. Futbolcu olarak talihsizlik yaşayan futbolcu, iş insanı olarak başarılı bir kariyer sürdürüyor.

"İNANILMAZ BİR DENEYİMDİ"
Geçmiş yıllarda Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson ile tanışma hikayesini anlatan Calliste, "Old Trafford'a gittiğimde Sir Alex Ferguson ile tanıştım. İnanılmaz bir deneyimdi. Çok özeldi." ifadelerini kullanmıştı.

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Ramon Calliste'nin sakatlığı hayatını değiştirdi! Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşıydı...
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