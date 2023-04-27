Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright'a Fransa'dan talip! Bordeaux...
Giriş Tarihi: 27.4.2023 13:13

Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright'a Fransa'dan talip! Bordeaux...

Antalyaspor’un yıldızı Haji Wright’a Fransa’dan talip! Bordeaux...

Eski günlerini arayan Fransız efsanesi Bordeaux, Sivasspor ile oynanan karşılaşmada Antalyaspor’un yıldızı Haji Wright’ı tribünden takip etti.

Ajansspor'un haberine göre; devre arasında pek çok takımın transfer listesinde yer alan ve yaşadığı sakatlık sebebiyle transferi gerçekleşmeyen Haji Wright, sezon sonu yaklaşırken yine birçok kulübün iştahını kabartıyor.

BORDEAUX, HAJİ WRİGHT'I TAKİBE ALDI
Geçtiğimiz haftalarda İtalyan devi Inter ile adı anılan ABD'li yıldızı bu kez de Fransa'nın efsane ekiplerinden Bordeaux takibe aldı. Eski günlerine dönmeye hazırlanan Fransız devi, gözlemcisini Antalya'ya göndererek 2-1 kaybedilen Antalyaspor – Sivasspor maçını tribünden takip etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

7'li koalisyona soğuk duş! Meydanlar boş kalınca mitingi iptal ettiler
Türkiye’ye nefes aldıran proje! Türkiye’nin en büyük şehir parkı 29 Nisan’da açılıyor
HDP'nin adayı Ayten Dönmez'in PKK kamplarındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı
Depremzedelerin akıllı ev mutluluğu
İYİ Parti'de 'baraj altı kaldık' krizi sürüyor! İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu Aytun Çıray’ı hedef aldı
Kemal Kılıçdaroğlu 'Bir buçuk yıldır buna çalışıyoruz' demişti! Skandal gerçek ortaya çıktı
‘Umarım siz kazanırsınız’
Çiftçiye dev sulama desteği: Yarısını devlet karşılayacak!
Kemal Kılıçdaroğlu'na Afyonkarahisar mitinginde soğuk duş! Alanlar boş kaldı
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı müjdesi: Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacak!
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright'a Fransa'dan talip! Bordeaux...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA