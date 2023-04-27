Antalyaspor’un yıldızı Haji Wright’a Fransa’dan talip! Bordeaux...

Ajansspor'un haberine göre; devre arasında pek çok takımın transfer listesinde yer alan ve yaşadığı sakatlık sebebiyle transferi gerçekleşmeyen Haji Wright, sezon sonu yaklaşırken yine birçok kulübün iştahını kabartıyor.

BORDEAUX, HAJİ WRİGHT'I TAKİBE ALDI

Geçtiğimiz haftalarda İtalyan devi Inter ile adı anılan ABD'li yıldızı bu kez de Fransa'nın efsane ekiplerinden Bordeaux takibe aldı. Eski günlerine dönmeye hazırlanan Fransız devi, gözlemcisini Antalya'ya göndererek 2-1 kaybedilen Antalyaspor – Sivasspor maçını tribünden takip etti.