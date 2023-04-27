Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ersan Martin'den sevindiren haber! Saha kenarında maç izledi...
Giriş Tarihi: 27.4.2023 11:18

Ersan Martin'den sevindiren haber! Saha kenarında maç izledi...

DHA
Ersan Martin’den sevindiren haber! Saha kenarında maç izledi...

Kalbinden yaşadığı rahatsızlıkı nedeniyle ameliyat olan ve yoğun bakıma kaldırılan eski milli futbolcu Ersen Martin'in son durumu ortaya çıktı.

Kariyerinde Beşiktaş, Trabzonspor ve A Milli Takım'ın yanı sıra Ege'de Göztepe, Denizlispor ve Manisaspor'da uzun yıllar görev yapıp Mayıs 2022'de geçirdiği kalp krizi sonrası aort damarı yırtılan eski futbolcu Ersan Martin'i takım arkadaşı Levent Kartop unutmadı. Denizlispor'da gurbetçi golcü Ersan Martin'le birlikte uzun süre forma giyen Kuşadasıspor Teknik Direktör Levent Kartop, geçirdiği rahatsızlık sonrasında halen tekerlekli sandalyele bağlı olan eski takım arkadaşını takımının maçına davet etti. 43 yaşındaki Ersan Martin, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Kuşadası Özer Türk Stadı'nda geçen hafta oynanan Kuşadasıspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçını saha kenarından izledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

7'li koalisyona soğuk duş! Meydanlar boş kalınca mitingi iptal ettiler
Türkiye’ye nefes aldıran proje! Türkiye’nin en büyük şehir parkı 29 Nisan’da açılıyor
Yine alay konusu oldu! Kemal Kılıçdaroğlu 'Bir buçuk yıldır buna çalışıyoruz' dedi! YSK'ya bildirmeyi unuttu
HDP'nin adayı Ayten Dönmez'in PKK kamplarındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı
Çiftçiye dev sulama desteği: Yarısını devlet karşılayacak!
Depremzedelerin akıllı ev mutluluğu
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı müjdesi: Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacak!
‘Umarım siz kazanırsınız’
Kemal Kılıçdaroğlu'na Afyonkarahisar mitinginde soğuk duş! Alanlar boş kaldı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Ersan Martin'den sevindiren haber! Saha kenarında maç izledi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA