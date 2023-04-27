TFF ve GoArt Metaverse platformu, deprem bölgesi için yeni bir proje başlattı

VOLKAN DEMİREL'E TEŞEKKÜR

GoArt ile birlikte bu defa herkesi, teknolojik olarak yeni bir alan olan ve federasyonlar ya da spor kulüpleri özelinde dünyada pek az örneği görünen bir metaverse alanına davet ettiklerini söyleyen Büyükekşi, projeyi şöyle anlattı:

"Bu metaverse içerisinde TFF müzesi, depremde hayatını kaybeden futbol ailemizin çok değerli üyelerinin her birinin adının yer aldığı 6 Şubat Anıtı, Omuz Omuza Sahası ve ödüllerin sergilendiği bir alan bulunuyor. TFF müzesinde Türk futbol tarihini anlatan önemli içerikler sergileniyor. Kullanıcılar sanal ortamda müzeyi gezerek farklı bir deneyim yaşayabilecekler. Yine aynı şekilde kullanıcılar, sanal evrende oluşturulan stadyuma girebilecekler. Burada, kendi avatarları ile TFF Omuz Omuza sahasına çıkarak penaltılarıyla iyilik için hücum edecekler. Oyuna katılan kullanıcılara bir yandan da başta kulüplerimiz tarafından kampanyamıza hediye edilen imzalı formalar olmak üzere birbirinden özel hediyeler kazanma şansı veriyoruz. Bu projeyi bize getiren, kurulum ve işletim maliyetlerinin tamamını üstlenen, yüklü bir miktarda bağış yapan ve kampanyanın bitiş tarihine kadar elde edilecek gelirin tamamını 'Omuz Omuza' kampanyasına bağışlayan GoArt firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Burak Soylu'ya ve tüm ekibine teşekkür ediyorum."

Volkan Demirel'e de deprem bölgesine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eden Büyükekşi, "Sevgili Volkan hocam ilk günden bu yana hayatını adeta bu bölgenin yeniden ayağa kalkabilmesi için adadı. Omuz Omuza'nın da gönüllü elçisi oldu. Bugün de bizi yalnız bırakmadı. Yaptıklarını yakından takip ediyor ve kendisine takdirlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Türk halkı ve tüm futbolseverleri GoArt Metaverse programını indirerek, penaltılarıyla depremzedelerimize destek olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.