Eljif Elmas’dan Fenerbahçe benzetmesi!

Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli'nin önemli isimlerinden Eljif Elmas, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Eski Fenerbahçeli futbolcu, Napoli taraftarını Fenerbahçe taraftarına benzetti.

TARAFTAR, JUVENTUS DEPLASMANI DÖNÜŞÜ TAKIMI KARŞILADI

Radio Kiss Kiss Napoli'ye konuşan Eljif Elmas, Juventus deplasmanında 1-0 kazanılan lig maçının ardından değerlendirmede bulundu. Kuzey Makedonyalı orta saha, maç sonu havalimanında kendilerini karşılayan taraftar hakkında konuştu.

"BENZER TARAFTAR KİTLESİ FENERBAHÇE'DE DE VAR"

Eljif Elmas, "Bunu beklemiyordum. Ben buraya Fenerbahçe'den geldim, benzer bir taraftar kitlesi var orada da" ifadelerini kullandı.

"10 BİN NAPOLİ TARAFTARININ HAVALİMANINDA KARŞILAMASINI BEKLEMİYORDUM"

Sözlerine devam eden Elmas, "Ancak bizi 10 bin Napoli taraftarının havalimanında karşılamasını gerçekten beklemiyordum, inanılmazdı. Şampiyon olduğumuzda nasıl bir atmosfer olacak tahmin bile edemiyorum. Şehrin futbola bu kadar bağlı olmasından çok memnunum" dedi.