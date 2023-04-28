Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eljif Elmas'dan Fenerbahçe benzetmesi!
Giriş Tarihi: 28.4.2023 11:13

Eljif Elmas'dan Fenerbahçe benzetmesi!

Eljif Elmas’dan Fenerbahçe benzetmesi!

Bir dönem Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de de forma giyen Makdedonyalı Eljif Elmas Jeventus maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Eljif Elmas, Juventus maçının ardından kendilerini karşılayan Napoli taraftarını Fenerbahçe taraftarına benzettiği açıkladı.

Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli'nin önemli isimlerinden Eljif Elmas, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Eski Fenerbahçeli futbolcu, Napoli taraftarını Fenerbahçe taraftarına benzetti.

TARAFTAR, JUVENTUS DEPLASMANI DÖNÜŞÜ TAKIMI KARŞILADI
Radio Kiss Kiss Napoli'ye konuşan Eljif Elmas, Juventus deplasmanında 1-0 kazanılan lig maçının ardından değerlendirmede bulundu. Kuzey Makedonyalı orta saha, maç sonu havalimanında kendilerini karşılayan taraftar hakkında konuştu.

"BENZER TARAFTAR KİTLESİ FENERBAHÇE'DE DE VAR"
Eljif Elmas, "Bunu beklemiyordum. Ben buraya Fenerbahçe'den geldim, benzer bir taraftar kitlesi var orada da" ifadelerini kullandı.

"10 BİN NAPOLİ TARAFTARININ HAVALİMANINDA KARŞILAMASINI BEKLEMİYORDUM"
Sözlerine devam eden Elmas, "Ancak bizi 10 bin Napoli taraftarının havalimanında karşılamasını gerçekten beklemiyordum, inanılmazdı. Şampiyon olduğumuzda nasıl bir atmosfer olacak tahmin bile edemiyorum. Şehrin futbola bu kadar bağlı olmasından çok memnunum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Bilgin duyurdu: Emekli maaşlarına refah payı geliyor
Son dakika: İzmir Narlıdere'de Folkart Sitesi’nde yangın: Panikle balkondan atlayıp yaralananlar var
Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük hayali: Atatürk Havalimanı'nı ABD'li şirkete vermek
Selçuk Bayraktar sabah.com.tr’ye konuştu: SİHA’lara ilk cevap teröristlerden değil HDP ve CHP’den geldi
Kılıçdaroğlu'ndan 'Algı operasyonu nasıl yapılır?' dersi! Ayasofya Camii üzerinden kirli plan
SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Hatay'da korkutan deprem
7'li koalisyon ve Meral Akşener'e şok üstüne şok! Erzurum'da da boş meydana konuştu
68 kuşağı bir solcunun Akkuyu Nükleer Santral özlemi
Karabağ'dan Başkan Erdoğan'a selam: O Türk dünyasının lideri
AKKUYU'da tarihi gün! Başkan Erdoğan: Nükleer güç sahibi ülkeler arasına giriyoruz
ARKADAŞINA GÖNDER
Eljif Elmas'dan Fenerbahçe benzetmesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA