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Giriş Tarihi: 28.4.2023

Her şey depremzedeler için

BERKAY TURAN
Her şey depremzedeler için
Türkiye Futbol Federasyonu, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler yararına GoArt Metaverse platformu ile iş birliği anlaşmasına imza attı. Yeni proje, Riva'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, GoArt Metaverse platformu kurucusu ve CEO'su Burak Soylu ile Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in katılımıyla tanıtıldı. Başkan Büyükekşi, şunları söyledi: "Yaraları sarmak için biz de tüm camiamızla birlikte bir olduk. Böyle zamanlarda futbolun gücünü kullanmalıyız. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak için 'omuz omuza' verdik. Sadece kötü günlerde değil, her zaman bu birlikteliği görmeliyiz."

Büyükekşi ile Burak Soylu, iş birliği anlaşmasını imzaladı. Hatay'ın hocası Volkan Demirel, depremde hayatını kaybeden Christian Atsu'nun isminin yer aldığı takım formasını TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye hediye etti.

PROJENİN İÇİNDE NELER OLACAK?
Projede, platform üzerinde 3D olarak tasarlanan sanal evren ve bağış seçeneklerinin yanı sıra, TFF müzesi, deprem anıtı, ödül alanı ve oyun kurgusu içeren bir stadyum yer alacak. Oyundan elde edilecek tüm gelir, TFF'nin "Omuz Omuza" kampanyasına aktarılarak depremden etkilenen vatandaşlar için konteyner kente dönüşecek

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