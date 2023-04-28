Her şey depremzedeler için

Türkiye Futbol Federasyonu, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler yararına GoArt Metaverse platformu ile iş birliği anlaşmasına imza attı. Yeni proje, Riva'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, GoArt Metaverse platformu kurucusu ve CEO'su Burak Soylu ile Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in katılımıyla tanıtıldı."Yaraları sarmak için biz de tüm camiamızla birlikte bir olduk. Böyle zamanlarda futbolun gücünü kullanmalıyız.Büyükekşi ile Burak Soylu, iş birliği anlaşmasını imzaladı. Hatay'ın hocası Volkan Demirel, depremde hayatını kaybeden Christian Atsu'nun isminin yer aldığı takım formasını TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye hediye etti.Projede, platform üzerinde 3D olarak tasarlanan sanal evren ve bağış seçeneklerinin yanı sıra, TFF müzesi, deprem anıtı, ödül alanı ve oyun kurgusu içeren bir stadyum yer alacak. Oyundan elde edilecek tüm gelir, TFF'nin "Omuz Omuza" kampanyasına aktarılarak depremden etkilenen vatandaşlar için konteyner kente dönüşecek