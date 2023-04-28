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Giriş Tarihi: 28.4.2023

Kritik maç Ali Şansalan’ın

Kritik maç Ali Şansalan’ın

Pazar günü Beşiktaş ile G.Saray’ın karşı karşıya geleceği derbide 35 yaşındaki Çanakkale bölgesi hakemi Ali Şansalan düdük çalacak

Süper Lig'in en kilit maçı kabul edilen Beşiktaş-G.Saray derbisinde Ali Şansalan görev alacak. 35 yaşındaki Çanakkale bölgesi hakemi, kariyeri boyunca 13 kez Beşiktaş mücadelesinde düdük çaldı. Kartal bu maçlarda 8 galibiyet-4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Şansalan 12 defa G.Saray karşılaşmasında orta hakem olurken, Aslan 8 kez kazanıp 2 beraberlik ile 2 yenilgi yaşadı. Şansalan kariyerinde ilk kez üç büyükler arasındaki bir derbide düdük çalacak. Deneyimli hakemin yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Emin Tuğral yapacak.

BİR GÖRÜŞ
FATİH DOĞAN
Yapay zekaya bile eyyam yaptırdılar
Derbilerin hakemleri her zaman tartışılmıştır. Tartışmayı iki katına çıkartan, MHK'nin F.Bahçe-Beşiktaş derbisindeki manuel atamasıdır. MHK sezon başından bu yana yapay zekayla atadığı hakemlere ilk kez manuele dönerek derbiye Halil Umut Meler'i atamıştı. Ama işin aslı şudur; İstanbul-Sivas maçından Meler'in cezası vardı. Yapay zeka derbiye Meler'i atamamıştı. MHK benim istediğim hakemi seçemediğin için 'manuel atama yapıyorum' diyerek yapay zekaya da eyyam yaptırmıştır. F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde hem Meler'in hem Alper Ulusoy'un kötü yönetimi, hakemlerin formsuzluklarını ve manuel atamanın yanlış olduğunu ortaya koymuştur. Ali Şansalan ataması tartışılmasın da ne yapılsın. Adaletsizlik VAR'dan bile dönmüyor.

BİR GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN
Beşiktaş bastırdı Şansalan geldi
Beşiktaş bastırdı, Halil Umut Meler'in önünü kesti, Ali Şansalan'ı derbiye getirdi. Hakem Ali Şansalan'ın ismi Beşiktaş'ın isteği olarak piyasaya düşmüştü. Ardından Beşiktaş yönetimi açıklama yaparak Ali Şansalan'ın ismini dile getirmediklerini beyan ettiler. Sonuçta bu derbi şampiyonluğu etkileyecek özelliktedir. Türkiye'de bu maçı yönetecek bir hakem vardı o da elit kategorideki Halil Umut Meler'di. Ama Ali Şansalan torbadan çıktı. Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gözler ve dikkatler tamamen hakem Ali Şansalan'a çevrilecek. Derbi gerilimli ve baskılı olacaktır. Dilerim Şansalan bu baskılardan etkilenmez ve düdüklerinde adaletli olur.

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Kritik maç Ali Şansalan’ın
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