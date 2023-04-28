Kritik maç Ali Şansalan’ın

Pazar günü Beşiktaş ile G.Saray’ın karşı karşıya geleceği derbide 35 yaşındaki Çanakkale bölgesi hakemi Ali Şansalan düdük çalacak
Süper Lig'in en kilit maçı kabul edilen Beşiktaş-G.Saray derbisinde Ali Şansalan görev alacak. 35 yaşındaki Çanakkale bölgesi hakemi, kariyeri boyunca 13 kez Beşiktaş mücadelesinde düdük çaldı. Kartal bu maçlarda 8 galibiyet-4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Şansalan 12 defa G.Saray karşılaşmasında orta hakem olurken, Aslan 8 kez kazanıp 2 beraberlikile 2 yenilgi yaşadı. Şansalan kariyerinde ilk kez üç büyükler arasındaki bir derbide düdük çalacak. Deneyimli hakemin yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Emin Tuğral yapacak.
BİR GÖRÜŞ FATİH DOĞAN
Yapay zekaya bile eyyam yaptırdılar Derbilerin hakemleri her zaman tartışılmıştır. Tartışmayı iki katına çıkartan, MHK'nin F.Bahçe-Beşiktaş derbisindeki manuel atamasıdır. MHK sezon başından bu yana yapay zekayla atadığı hakemlere ilk kez manuele dönerek derbiye Halil Umut Meler'i atamıştı. Ama işin aslı şudur; İstanbul-Sivasmaçından Meler'in cezası vardı. Yapay zeka derbiye Meler'i atamamıştı. MHK benim istediğim hakemi seçemediğin için 'manuel atama yapıyorum' diyerek yapay zekaya da eyyam yaptırmıştır. F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde hem Meler'in hem Alper Ulusoy'un kötü yönetimi, hakemlerin formsuzluklarını ve manuel atamanın yanlış olduğunu ortaya koymuştur. Ali Şansalan ataması tartışılmasın da ne yapılsın. Adaletsizlik VAR'dan bile dönmüyor.
BİR GÖRÜŞ LEVENT TÜZEMEN
Beşiktaş bastırdı Şansalan geldi Beşiktaş bastırdı, Halil Umut Meler'in önünü kesti, Ali Şansalan'ı derbiye getirdi. Hakem Ali Şansalan'ınismi Beşiktaş'ın isteğiolarak piyasaya düşmüştü. Ardından Beşiktaş yönetimi açıklama yaparak Ali Şansalan'ın ismini dile getirmediklerini beyan ettiler. Sonuçta bu derbi şampiyonluğuetkileyecek özelliktedir. Türkiye'de bu maçı yönetecek bir hakem vardı o da elit kategorideki Halil Umut Meler'di. Ama Ali Şansalan torbadan çıktı. Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gözler ve dikkatler tamamen hakem Ali Şansalan'a çevrilecek. Derbi gerilimli ve baskılıolacaktır. Dilerim Şansalanbu baskılardan etkilenmez vedüdüklerinde adaletli olur.