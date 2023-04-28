Kritik maç Ali Şansalan’ın

Süper Lig'in en kilit maçı kabul edilen Beşiktaş-G.Saray derbisinde Ali Şansalan görev alacak. 35 yaşındaki Çanakkale bölgesi hakemi, kariyeri boyunca 13 kez Beşiktaş mücadelesinde düdük çaldı. Kartal bu maçlardaaldı. Şansalan 12 defa G.Saray karşılaşmasında orta hakem olurken,yaşadı. Şansalan kariyerinde ilk kez üç büyükler arasındaki bir derbide düdük çalacak. Deneyimli hakemin yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Emin Tuğral yapacak.BİR GÖRÜŞYapay zekaya bile eyyam yaptırdılarhakemleri her zaman tartışılmıştır. Tartışmayı iki katına çıkartan, MHK'nin F.Bahçe-Beşiktaş derbisindeki manuel atamasıdır. MHK sezon başından bu yana yapay zekayla atadığı hakemlere ilk kez manuele dönerek derbiye Halil Umut Meler'i atamıştı. Ama işin aslı şudur;Yapay zeka derbiye Meler'i atamamıştı. MHK benim istediğim hakemi seçemediğin içindiyerek yapay zekaya da eyyam yaptırmıştır. F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde hem Meler'in hem Alper Ulusoy'un kötü yönetimi, hakemlerin formsuzluklarını ve manuel atamanın yanlış olduğunu ortaya koymuştur. Ali Şansalan ataması tartışılmasın da ne yapılsın. Adaletsizlik VAR'dan bile dönmüyor.BİR GÖRÜŞBeşiktaş bastırdı Şansalan geldibastırdı, Halil Umut Meler'in önünü kesti, Ali Şansalan'ı derbiye getirdi.Ardından Beşiktaş yönetimi açıklama yaparak Ali Şansalan'ın ismini dile getirmediklerini beyan ettiler.Türkiye'de bu maçı yönetecek bir hakem vardı o da elit kategorideki Halil Umut Meler'di. Ama Ali Şansalan torbadan çıktı. Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gözler ve dikkatler tamamen hakem Ali Şansalan'a çevrilecek.