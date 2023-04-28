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Giriş Tarihi: 28.4.2023 16:26

Trabzonspor'dan ayrılan Bruno Peres, veda mesajı yayımladı! "Artık bir taraftarınız var"

AA
Trabzonspor’dan ayrılan Bruno Peres, veda mesajı yayımladı! Artık bir taraftarınız var

Trabzonspor Kulübünün sözleşmesini feshettiği Brezilyalı sağ bek Bruno Peres, veda mesajı paylaştı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videolu mesajda Peres, Trabzonspor'a gelişinin üzerinden neredeyse 2 yıl geçtiğini hatırlattı.

Peres, Trabzonspor'da harika anlar yaşadığını ve bunları her zaman hatırlayacağını ifade ederek, "Bana kapılarını açan, değerimi kanıtlama ve Bruno'nun kim olduğunu gösterme fırsatı veren bu kulübe çok müteşekkirim. Asla unutulmayacak, kulübün tarihine geçecek, benim ve tabii ki de taraftarlarımızın da hafızasına kazınacak anlar yaşadık. Şampiyonluk hedefine giderken bizlerle, içimizde olan herkes ve hepimiz için çok özel bir andı." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarlar başta olmak üzere herkese teşekkür eden 33 yaşındaki oyuncu, "Şu an hatırlamadığım tüm çalışan herkese, bazen görünmeseler de biz oyunculara her zaman çok yardımcı olan harika insanlara sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Teknik ekibimize, bize her zaman öz güven veren, yardım eden hocamıza, kulübümüzün yönetimine, bize güven veren, sevgiyle yaklaşan yöneticilerimize, başkanımıza teşekkür ediyorum." diyen Peres, şunları kaydetti:

"Buraya gelişime yardımcı olmuş tüm herkese çok müteşekkirim. Tüm Trabzonspor taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. Saha içinde ve dışında sizlerle yaşadığım her an için şehirde bize gösterdiğiniz sevgi için çok teşekkürler. Sizlere çok teşekkür ediyorum, sevgilerimi gönderiyorum. Dünyanın diğer ucunda da olsa her zaman Trabzonspor'u destekleyecek bir taraftar daha var artık. Elveda demek istemiyorum. Bir gün tekrar yine burada başarıları beraber kutlayabilmek için görüşmek üzere."

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Trabzonspor'dan ayrılan Bruno Peres, veda mesajı yayımladı! "Artık bir taraftarınız var"
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