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Giriş Tarihi: 29.4.2023

Alanya yeni hocasıyla hasret giderdi!

Alanya yeni hocasıyla hasret giderdi!
Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında Alanyaspor, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde çıktığı ilk mücadeleyi 1-0 kazandı. Alanyaspor'un golünü 5. dakikada Yusuf Özdemir'in pasında Ahmed Hassan attı. Ev sahibi takım, 5 maçlık galibiyet özlemini dindirip evinde rahat bir nefes aldı. 6 haftadır yüzü gülmeyen İstanbul temsilcisi ise 23 puanda kalarak küme düşme hattına iyice demir attı.

GENÇLERBİRLİĞİ 10 KİŞİYLE GÜLDÜ
SPOR Toto 1. Lig'de düşme potasından kurtulmak isteyen Gençlerbirliği, sahasında Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri Himmet Ertürk ve Souleymane Doukara attı. Konuk takımın tek golü ise penaltıdan Hakan Özmert'ten geldi. G.Birliği'nde 62'de Angeler, kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.

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Alanya yeni hocasıyla hasret giderdi!
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