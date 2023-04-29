Alanya yeni hocasıyla hasret giderdi!

Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında Alanyaspor, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde çıktığı ilk mücadeleyi 1-0 kazandı. Alanyaspor'un golünü 5. dakikada Yusuf Özdemir'in pasında Ahmed Hassan attı.6 haftadır yüzü gülmeyen İstanbul temsilcisi ise 23 puanda kalarak küme düşme hattına iyice demir attı.SPOR Toto 1. Lig'de düşme potasından kurtulmak isteyen Gençlerbirliği, sahasında Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri Himmet Ertürk ve Souleymane Doukara attı. Konuk takımın tek golü ise penaltıdan Hakan Özmert'ten geldi. G.Birliği'nde 62'de Angeler, kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.