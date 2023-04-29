Kartal’a tempo Aslan’a pusu

SORULAR

1-Şenol Güneş ve Okan Buruk'un derbi planlamasını nasıl görüyorsunuz? Maç içinde hamleleri ile kim daha etkili oluyor?



2-İki takımın da hücum yönü çok güçlü… Hangi isimler sizce maçta öne çıkacak nitelikte?



3-Kaleciler ve savunmalara odaklandığımızda kritik isimler kim olur?



4-Sürekli hakem konuşuluyor, bu durum takımları etkiler mi? Beşiktaş kazanırsa şampiyonluk ihtimali bulunur mu?



ALİ GÜLTİKEN

KAZANMAK ZORUNDALAR

1- İki teknik adam açısından bulundukları pozisyonlar farklı. Beşiktaş'ın zirveyle alakalı yeni bir süreç başlatabilmesi için bu maçı kazanmak mecburiyeti var. Galatasaray açısından durum daha farklı. En yakın rakibinden 6 puan artı ikili averaj avantajıyla önde bulunuyor. Dolayısıyla bu maçı kazanmanın yanında kaybetmeden çıkması da bir kazanç olarak görülebilir. Bu da doğal olarak oyun tempolarına yansıyacaktır. Beşiktaş yüksek tempolu bir maça ihtiyaç duyarken G.Saray daha durağan, temposu düşük bir oyunu arzu edebilir.



ORTA SAHALARA DİKKAT!

2- İki takımın önde oynayan üçer oyuncusu da bu maçın kaderini değiştirebilecek isimler. Beşiktaş'ta ceza sahasına indirilen her topta Cenk ve Aboubakar gibi iki önemli oyuncunun olması karşı tarafta yalnız İcardi alternatifi yanında daha önde görülüyor. Beşiktaş'ın ve G.Saray'ın forvetlerinin Redmond, Kerem, Mertens, Rashica, Fernandes, Salih ve Oliveira gibi yanlarına destek olabilecek orta alan oyuncuları da var. Bunlar ceza sahası dışından da etkili şut atabilecek oyuncular. O yüzden yalnızca forvetlerin değil orta saha oyuncularının da bu tür maçlarda gol yapabilme ihtimalleri var.









KALECİLERİN MAÇI OLACAK

3- Bu maç aslında forvetler kadar kalecilerin maçı da olabilir. Bu kadar etkili golcülere sahip olan iki takım mutlaka pozisyonlar yakalayacaktır. Bu tür durumlarda da Mert ve Muslera'nın üst düzey performanslarını birçok defa gördük. Bu karşılaşmada da skoru belirleyecek oyuncular olabilme ihtimalleri yüksek. Her iki takımın da savunması şu anda oturmuş durumda. Çok fazla arayışları yok, savunma tarafını iyi yapıyorlar. Atağa çıktıklarında hücum yönünde de katkı yapabilen futbolcular. Burada bir tek soru işareti G.Saray'ın sol bekte Adekugbe ile mi yoksa Dubois'le mi oynayacağı yönünde. Onun dışında iki takım da bu bölge için aynı kadro istikrarında devam edecek gibi görülüyor.



ŞAMPİYONLUK SESLERİ ARTAR

4- Bu durum takımları hiçbir şekilde etkilemez. Süper Lig'de oynayan oyuncular, derbi öncesinde bu tür durumlara karşı şerbetli hale geldiler. Kendi işlerine bakacaklardır. Beşiktaş, kazanması elbette kendi adına önemli bir süreci tekrar başlatacaktır. Kartal, aradaki puan farkı yüksek olmasına rağmen tekrardan şampiyonlukla ilgili duyguları yaşayabilir duruma gelecektir.



DENEYİM ABİDESİ

BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü kez yenildi. Şenol Güneş kariyerinde 23. kez derbiye çıkacak. 70 yaşındaki çalıştırıcının G.Saray ve F.Bahçe'ye rakip olduğu 22 karşılaşmada 8 galibiyet ve 7 yenilgisi bulunuyor. Güneş, Aslan'a karşı 10 derbiyi geride bırakırken 5 kez kazandı, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.



GÜNOK TEK MAÇTA MAĞLUP OLDU

Kariyerinde 3 Süper Lig şampiyonluğu (F.Bahçe / 2010-11, 2013-14, Başakşehir / 2019-20) bulunan Mert, Beşiktaş forması ile sarı-kırmızılılara 1 kez rakip oldu. 5 Kasım 2022'de oynanan mücadeleyi Aslan 2-1 kazanmıştı.



ŞANSALAN İLE GALİBIYETLER EŞİT

İlk kez Beşiktaş-Galatasaray derbisi yönetecek olan Ali Şansalan yönetiminde iki takım da aynı galibiyet oranına sahip. 35 yaşındaki Çanakkale bölgesi hakeminin yönettiği 13 Beşiktaş maçında Kartal 8 kez gülerken 1 defa üzüldü. Sarı-kırmızılıların Şansalan ile 12 müsabakada 8 galibiyeti bulunurken 2 yenilgisi var.

***



BÜLENT TİMURLENK

İdeal 11'inden şaşmamalı

1- Şenol Güneş, 2-1 kaybettiği ilk G.Saray derbisinden 5 farklı adamla sahaya çıkacak. Weghorst ve Josef artık yok, sol bekte Umut, sakat Tayyip ve formsuz N'Koudou kasım ayında Galatasaray karşısında 11'deydi. Ghezzal'ın sakatlığıyla "acaba"sı olmayan bir Beşiktaş 11'i var. Sağ bekte tecrübesiyle Rosier formayı alır. Güneş'in kulübeden hamle için eli zayıf. Bu yüzden özellikle orta sahada Gedson ve Salih'in performansı önemli. Okan Buruk, ilk derbide Kerem'i yedek bırakmıştı, bu derbide böyle bir ihtimal yok. Barış Alper Yılmaz'ın sezon boyunca yaptığı tek asist bu derbideydi. Bu sevdaya kapılıp Rashica'yı yedek bırakırsa büyük hata yapar. İdeal 11'iyle Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarında olduğu gibi geçiş oyununu tercih etmeli, edecektir de…



Cenk Tosun çok tehlikeli

2- G.Saray'a en ters gelecek oyuncu Cenk. Sol çizgi yerine iç kulvarı kovalayan, ceza sahasında Aboubakar'ı ikileyen Cenk hem golcülüğü hem de takımı ateşleyen karakteriyle en büyük silah. Masuaku da onun boşalttığı kulvarda Boey öne çıktığında arkasında kalan büyük alana sığabilecek temiz ayaklı bir sol bek. Beşiktaş orta sahasında sezonu 4 asist 0 golle oynayan Gedson'un hücuma vereceği katkı derbinin kaderini belirleyecek. G.Saray'da sorunun cevabı basit. İlk derbide topla buluştuğunda affetmeyen İcardi'ye G.Saray kanatları ne kadar top taşıyacak. Ve elbette Aboubakar, orta saha derinine geldiğinde Nelsson'u öne taşıyacak olan tecrübeli golcünün Redmond ve Cenk'e açacağı kanallar da önemli.



En iyiler karşı karşıya

3- Mert iyi ayaklarına güvenen, Muslera ise iyi olmayan ayaklarına gereğinden fazla güvenen kaleciler. İkisinin de bireysel hataları var ama tartışmasız ligdeki en iyiler. G.Saray'ın Karagümrük'e kadar 20 gol yemiş savunmasının 12 dakikada kalesinde 2 gol görmesi Güneş'in iştahını kabartıyordur ancak Beşiktaş'ın defans göbeğinin, liderin hücumcuları karşısında işi zor. Colley (yetişirse) hava toplarında iyi ancak tek hamleli stoper. G.Saray savunmasında ise sol bek için Buruk'un kafası karışık, Dubois'in Rashica'yı yedek bıraktıracak kadar Adekugbe'den bir artısı yok. Bu da Adekugbe iyi sol bek demek değil elbette…



Bilgisi olmayanın gürültüsü

4- Beşiktaş ve G.Saray'ın 25 maçını yönetmiş Ali Şansalan derbi yönetmemişse bu MHK'nın problemi. Yıllarca Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a verdiler derbileri, onlar mükemmel mi yönetti! Şansalan'ın nasıl yöneteceği konusunda fikrim yok. Fikir için bilgim olmalı. Bilgisi olmadan fikri olanların boş gürültüsüyle derbi gergin geçer. G.Saray, maç eksiğiyle Beşiktaş'ın 8 puan önünde. Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimalinden bahsetmek için iki ezeli rakibi kontak kapatıp sağa çekmeli...



Buruk'un 'büyük' SEZONU!

ASLAN'IN teknik patronu Okan Buruk, 3. defa derbi heyecanı yaşayacak. Buruk G.Saray'daki ilk sezonunda evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi de 3-0 mağlup etmişti.



KAPTANIN 25. DERBİSİ

G.Saray kaptanı Fernando Muslera Beşiktaş'a karşı 25. kez sahaya çıkacak. 2011'den bu yana siyah-beyazlılara rakip olan Uruguaylı file bekçisi 23 lig, 1 TFF Süper Kupa maçında sahne alırken Aslan bu maçlarda 12 galibiyet gördü, 7 defa ise yenildi.