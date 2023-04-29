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Giriş Tarihi: 29.4.2023 09:36 Son Güncelleme: 29.4.2023 09:38

Trabzonspor adım adım hedefine ulaşıyor!

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor adım adım hedefine ulaşıyor!

Sezon başında 41 milyon Euro olan maaş bütçesi, Vitor Hugo ve Bruno Peres’in de vedasıyla 31 milyon Euro’ya indi. Önümüzdeki haftalarda bordo-mavililerdeki ayrılık sayısı artacak.

Trabzonspor'un gelecek sezon için maaş bütçesini 41 milyon Euro'dan 25 milyon Euro'ya çekme kararı almasından sonra ayrılık süreci devam ediyor. İlk olarak Kouassi ve Djaniny gitmiş, ardından da Vitor Hugo, Brezilya'ya transfer olmuştu. Son olarak Bruno Peres'in sözleşmesi feshedildi ve takımın maaş yükü 31 milyon Euro seviyelerine geriledi. Ancak bordo-mavililer gelecek sezona yapılacak transferlere bütçe açmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

4 OYUNCU DAHA YOLCU
Bu kapsamda sözleşmesi bitecek olan Marek Hamsik ile kiralık anlaşması sona erecek Gbamin, Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar da yönetimin elini rahatlatacak. Bu 4 oyuncunun da ayrılması durumunda bütçe 25 milyon Euro'ya düşecek. Bu isimlere Larsen, teklif gelirse Bartra ve Gomez'in de eklenebileceği belirtildi.

'SORUMLULUK AL'
Geçtiğimiz hafta cezalı olduğu için Sivasspor'a karşı oynayamayan Bakasetas, Konya'da yeniden formasına kavuşuyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın oyuncusuyla zorlu maç öncesi özel olarak görüşerek hücum hattında daha çok sorumluluk almasını ve arkadaşlarına gol yollarında yardımcı olmasını istediği öğrenildi.



NACİ ŞOKU
Trabzonspor'un genç futbolcusu Naci Ünüvar sakatlandı. Antrenmanda ağrı hisseden 19 yaşındaki sol kanat oyuncusunun MR görüntülemesinde, sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildi. Naci'nin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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Trabzonspor adım adım hedefine ulaşıyor!
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