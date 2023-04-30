Şenol Güneş'ten galibiyet açıklaması! "Karanlıktan aydınlığa çıkmamız gerekiyor"

Futbolun hatalar oyunu olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, "Bu kadar basit top kayıpları yaparsanız sıkıntı olur. Bunu ilk yarı yaşadık. Bunları yapamadığımız zaman zaten oyunu rakip sahaya yayıyoruz. Oyunda o kadar kırılma anı var ki. Galatasaray büyük takım, tabii atak yapmak istiyor, biz de ona cevap verdik. Top kayıplarında sıkıntılarımız var. Bazen hırsla akıllı oynamayı karıştırıyoruz. Orta sahada Salih, Amir çok çalıştı ama top kayıpları oldu. Kanatlardan getirdiğimiz güzel ortaların gol olmasını isterdim. Futbol böyle ama bugün oyunun skorunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Yarın idman vardı, serbest bıraktım, isteyen gelsin. Benden bu kadar prim alabilirler" diye konuştu.

Güneş, siyah-beyazlı kadroyu ise şöyle değerlendirdi;

"İyi oyuncular ama zaman zaman kötü oynuyorlar. Kötü oynadıkları zaman takıma zarar veriyorlar. Hepimiz Beşiktaş'ın başarılı olması için en iyisini yapmak zorundayız. Onları bir felsefe olarak vermeye başladıktan sonra takım adım atmaya başladı. Hepsi iyi oyuncular ama iyi oyuncu olmak yetmiyor, iyi oynamak yetiyor. Gelen, oynayanı geçmek zorunda veya oynanın yerine çıktığında iyisini yapmak zorunda. Geç oyuncu değiştirdim ama bütün oyuncular skoru iyi tuttu" dedi.