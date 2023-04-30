Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe kulübesiyle coşuyor! 33 gollük katkı...

Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönen Fenerbahçe'de moraller yükselirken, kulübeden aldığı katkıyla dikkat çekti.

KAZANDIRAN ADAM

Jesus'un bu sezon vazgeçemediği isimlerden biri olan Ferdi Kadıoğlu'nun, skor katkısı verdiği mücadelelerde Fenerbahçe kaybetmedi. Farklı kazanılan Kasımpaşa maçlarında (6-0/5-1) asist yapan milli oyuncu, attığı golle Kayserispor deplasmanını (2-1) kazandırdı. Zorlu Sivas karşılaşmasında da dublesiyle rakibinin fişini çekti. Genç futbolcu Süper Lig kariyerinde ilk kez bir dış sahada iki gol attı.

F.BAHÇE'NİN ASKERLERİ

Kanarya'nın geleceği olarak gördüğü Ferdi Kadıoğlu ile Arda Güler, Ferdi'nin ikinci golünden sonra asker selamı ile sevindi. Ferdi dün duble yaparken, 18 yaşındaki Arda da 3-3 biten Ümraniye maçında iki gol birden atmıştı.

ROSSİ GEÇEN SEZONU YAKALADI

Sakatlanan Valencia'nın yerine 14'te oyuna giren Diego Rossi, 8 dakika sonra ağları bularak oyunun seyrini değiştirirken, geçen sezonunu da yakaladı. Maçın kilidini açan Uruguaylı futbolcu, toplam skor katkısını 13'e (4 gol- 9 asist) çıkararak geldiği ilk yıldaki 6 gol-7 asistlik performansını egale etti. Rossi, Süper Lig'deki son üç golünü oyuna sonradan girerek buldu. Takımının bu şekilde gol atan en etkili ismi oldu.

İKİ GOL ATTI KAPTAN OLDU

F.Bahçe'de dün sahaya Valencia kaptan olarak çıktı ancak sakatlanınca pazubandı İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. Onun kırmızı görmesiyle bant teknik direktör Jesus'un elinde kaldı. Portekizli hoca, hakemi uyardı ama oyun bir türlü durmadı. Ferdi ikinci golü attıktan sonra pazubandı koluna taktı.

KULÜBE TIKIR TIKIR

Jorge Jesus'un Fenerbahçesi, ligde kulübeden katkı almayı alışkanlık haline getirdi. Son olarak Valencia'nın yerine dahil olan Diego Rossi, Sivasspor'un ağlarını havalandırırken bu sezon kenardan oyuna giren futbolcular toplamda 33 gollük (17 gol- 16 asist) katkı vermeyi başardı. En fazla verimliliği 3 kez fileleri bulan ve arkadaşlarına 2 asist gerçekleştiren Rossi gösterdi.

4 GÜN SONRA YİNE SİVAS'TA

Süper Lig'de Sivasspor engelini 3 puanla aşan Fenerbahçe, 3 Mayıs Çarşamba günü yine Sivasspor deplasmanında ter dökecek. Bu kez Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşacak iki rakip, rövanşa avantajlı çıkmak için mücadele edecek.

ARAO CEZALI

Fenerbahçe'de kırmızı gören İrfan Can Kahveci'den sonra Willian Arao da sarı kart cezalısı durumuna düştü. Brezilyalı orta saha, gelecek hafta Giresunspor'la deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.