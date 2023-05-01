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Giriş Tarihi: 1.5.2023 19:35

Ertan Saban'ın küfürlü tezahüratı Galatasaraylı taraftarları ayağa kaldırdı! Tepkilerin ardından özür diledi...

Ertan Saban’ın küfürlü tezahüratı Galatasaraylı taraftarları ayağa kaldırdı! Tepkilerin ardından özür diledi...

Ünlü oyuncu Ertan Saban, dün akşam oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından katıldığı kutlamalarda tepki çekti. Beşiktaş taraftarı olmasıyla bilinen Saban'ın, Galatasaray aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulunduğu ana ait görüntüler hızla yayıldı. Sosyal medyada büyük tepki çeken bu anlar sonrasında ünlü oyuncu özür dilediği bir video çekti.

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray maçı ev sahibi ekibin 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Beşiktaş taraftarı olmasıyla bilinen oyuncu Ertan Saban, galibiyet kutlamaları sırasında ortaya çıkan görüntüleri yüzünden tepki topladı.

Sevinçten adeta kendisinden geçen Saban, Galatasaray'a karşı küfürlü tezahüratların içerisinde bulundu. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla Galatasaraylıların tepkisini çeken oyuncu, kısa sürede özür diledi.

ÖZÜR DİLEDİ

Tepki çeken söylemleri sonrası yayınladığı video ile özür dileyen Saban, "Galatasaray camiasını, özellikle taraftarlarını kırdğım ve üzdüğüm için tüm samimiyetimle özür dilerim. Maç sonrası taraftar haretiyle söylenmiş bir cümleydi" dedi.

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Ertan Saban'ın küfürlü tezahüratı Galatasaraylı taraftarları ayağa kaldırdı! Tepkilerin ardından özür diledi...
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