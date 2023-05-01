Ertan Saban’ın küfürlü tezahüratı Galatasaraylı taraftarları ayağa kaldırdı! Tepkilerin ardından özür diledi...

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray maçı ev sahibi ekibin 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Beşiktaş taraftarı olmasıyla bilinen oyuncu Ertan Saban, galibiyet kutlamaları sırasında ortaya çıkan görüntüleri yüzünden tepki topladı.

Sevinçten adeta kendisinden geçen Saban, Galatasaray'a karşı küfürlü tezahüratların içerisinde bulundu. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla Galatasaraylıların tepkisini çeken oyuncu, kısa sürede özür diledi.

ÖZÜR DİLEDİ

Tepki çeken söylemleri sonrası yayınladığı video ile özür dileyen Saban, "Galatasaray camiasını, özellikle taraftarlarını kırdğım ve üzdüğüm için tüm samimiyetimle özür dilerim. Maç sonrası taraftar haretiyle söylenmiş bir cümleydi" dedi.