Alanyaspor’dan Ahmed Hassan’a veda!

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor, Mısırlı golcü Ahmed Hassan ile yollarını ayırdı. Sezon başında Yunan ekibi Olympiakos'tan kiralık olarak takıma katılan Hassan, Ümraniyespor maçının 78'inci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Alanyaspor ile sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek 30 yaşındaki futbolcunun, yaklaşık 6 ila 8 haftalık bir tedavi göreceği öğrenildi.

Bugün kulüp tesislerinde teknik heyet ve oyuncu arkadaşları ile vedalaşan Ahmed Hassan için turuncu yeşilli kulüpten yapılan yazılı açıklama şu ifadelere yer verildi:

"HangiKredi Ümraniyespor maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle tedavi süreci 6 ila 8 hafta arasında sürecek olmasından dolayı sezonu kapatan futbolcumuz Ahmed Hassan, teknik ekip ve takımımızla vedalaştı. Hassan'a acil şifalar diler, kulübümüze verdiği katkılarından dolayı teşekkür ederiz."