Mauro Icardi'ye şok sözler! "Benle aynı masaya oturamaz"

Sarı-kırmızılılar, PSG forması giyen yıldız futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Cimbom, Icardi'nin 6 milyon 750 bin Euro'luk maaşının 750 bin Euro'sunu karşıladı. Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla adeta taraftarın sevgilisi oldu.

GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYORUM"

TNT Sports Argentina'ya konuşan Mauro Icardi, "Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint-Germain'e dönmek istemiyorum. Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var" diyerek Galatasaray'da kalmak istediğini belirtti.

DEVAM ETMEK İSTİYORLAR

Sarı-kırmızılılarda Başkan Vekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk da geçtiğimiz haftalarda Mauro Icardi ile devam etmek istediklerini açıklamıştı. Adı Avrupa devleriyle anılan Icardi'nin Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez, Arjantinli golcüyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ICARDI BENİMLE AYNI MASAYA OTURAMAZ"

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Wanda Nara ve oğulları Valentino, Constantino ve Benedicto ile buluşan Lopez, "Çocuklarımız Arjantin'de olduğu için birlikte yemekte buluştuk. Icardi, Wanda ve kızlarıyla birlikte yemeğe çıkabilir ancak benimle aynı masaya oturamaz. Biz her zaman çocuklarımıza öncelik veriyoruz ve iyi ebeveynler olarak onların mutlu olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.