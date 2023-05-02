Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
Giriş Tarihi: 2.5.2023 13:04

Trabzonspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA
Trabzonspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmana sakatlıkları süren Denswil, Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar katılmadı. Dorukhan Toköz, Visca ve Abdülkadir Ömür de fizyoterapist eşliğinde bireysel antrenman gerçekleştirdi.

Bordo-mavili oyuncular antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Teknik direktör Bjelica, taktik çalışmada oyuncuları orta alanda toplayarak uyarılarda bulundu.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Akşener'e bir istifa şoku daha! Pelin Gündeş Bakır: İYİ Parti'nin iç yüzünü gördüm
Meral Akşener'in ikiyüzlülüğü pes dedirtti: O masada HDP yokmuş! Karanlık pazarlıkları da görmezden geldi
Sen gittin ya bir şey kalmadı buralarda
İstanbul'da Yüzyılın Mitingi! AK Parti seferberlik ilan etti: Her detayı titizlikle çalışıldı
Dünyanın sayılı santrallerinden Karapınar (GES) yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
Mahmut Övür, Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerini kaleme aldı: Hiçbirine sahip çıkmadı, feryadını da duymadı
Kılıçdaroğlu’nun dağıtacağı anahtarlar
Belçika-Fransa'da PKK yandaşlarından provokasyon: Oy kullanan Türklere saldırdılar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Söz
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA