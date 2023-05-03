Christoph Daum, Fenerbahçe anılarını tazeledi!

Ülker Stadı'nda bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi'ni ziyaret eden ve Yönetim Kurulu Üyesi Bekir İrdem'den bilgi alan Daum, müze ziyaretinin ardından kazandırdığı kupaların yer aldığı kulüp yönetimi odasında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"FENERBAHÇE TARİHİNİN BİR PARÇASI OLMAK BENİM İÇİN BİR ONUR"

Fenerbahçe tarihinde yer alan ve şampiyonluklar kazanmış bir teknik direktör olarak müze ziyaretinde neler hissettiği sorulan Daum, "Fenerbahçe Kulübü tarafından çok sıcak karşılandım. Geçmiş yıllara göre kulüpte çok fazla değişiklik olduğunu görüyorum. Ben buradayken böyle bir medya departmanı ve bu tip organizasyonlar pek yoktu. Konukevi de çok küçüktü. Fenerbahçe, dünyanın en büyük futbol kulüplerinden biri. Burada, Fenerbahçe Kulübü tarihinin bir parçası olmak benim için bir onur." dedi.

"Fenerbahçe'yi özlediniz mi?" sorusunu da yanıtlayan Alman teknik adam, "Dürüst olmak gerekirse, Fenerbahçe Kulübü'ne bir kez girdiğinizde her zaman onun bir parçası oluyorsunuz. Burada olmasanız ve Fenerbahçe ailesindeki arkadaşlarınızı görmeseniz bile kulübün bir parçası gibi hissediyorsunuz. Tabii ki geçmişte burada çalışırken ilişkilerimiz daha yoğundu. Yakın ilişkiler kurardık. Birbirimizi görmekten, geçmiş ve gelecekteki olası başarıları konuşmaktan mutlu olurduk. Bazen Fenerbahçe ailesiyle bir araya gelmeyi ve bu tip şeyleri özlüyorum." diye konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK İÇİN BÜYÜK BİR ŞANSI VAR"

Christoph Daum, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve Fenerbahçe'nin şansıyla ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı: "Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında, gelecek hafta sonu belirleyici olacak. Küçük şeyler belirleyici olabilir. Galatasaray çok istikrarlı bir takım. Zirvedeler ve kaderleri kendi elinde. Bu durumda tabii ki şampiyonluğa en yakın takım. Beşiktaş da bir ivme yakaladı. Güçlerini sahaya yansıtmaya başladılar ve son haftalarda kritik galibiyetler elde ettiler. Fenerbahçe'nin şampiyonluk için büyük bir şansı var ama şu anda bu durum kendilerine bağlı değil. Diğer takımların alacağı sonuçları beklemeleri gerekiyor. Şu an önemli olan şey, Fenerbahçe'nin şampiyonluk için takım olarak elinden gelen her şeyi yapması ve kendi maçlarını kazanması. Sonrasında ise diğer sonuçları bekleyip ne olacağını göreceğiz."

CHRİSTOPH DAUM'UN TÜRKİYE KARİYERİ

Almanya'daki teknik direktörlük yaparken ilk yurt dışı kariyerine 1994 yılının Ocak ayında Beşiktaş ile başlayan Christoph Daum, siyah-beyazlı takımla bu dönem Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı kupalarını kazandı.

Beşiktaş'la 1994-95 sezonunda kariyerinde ikinci, Türkiye'de ilk şampiyonluğuna ulaşan Daum, ara verdiği Beşiktaş serüvenine, 2001-02 sezonunda yeniden başladı. Daum, beklenen başarı elde edemeyince sezon sonu takımdan bir kez daha ayrıldı.

Daum, 2003-04 sezonunda Fenerbahçe'nin başına geçti ve Fenerbahçe'yi iki yıl üst üste şampiyon yapma başarısı gösterdi.

Üçüncü sezonunda şampiyonluğu kıl payı kaçıran ve tedavisi için takımdan ayrılan Daum, 2009-10 sezonunda bir kez daha Fenerbahçe teknik direktörü oldu. Sezona Türkiye Süper Kupası şampiyonluğuyla başlayan Daum, şampiyonluğu Bursaspor'a kaptırınca, görevinden ayrıldı.