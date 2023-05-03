Dursun Özbek'ten şampiyonluk sözleri! "Biz gergin değiliz, şampiyon belli"

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün taraftara açık yaptığı antrenman ile sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Depremzede çocuklar için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe katıldığını aktaran Özbek, çok güzel bir atmosferin olduğunu belirtti. Depremzede çocukların yüzündeki sevincin çok değerli olduğunu aktaran Özbek, "Bu güzel havada takımımızın burada antrenmanını izleyeceğiz. Riva'dan geliyorum, orayı görmeniz lazımdı. 6 Şubat depreminde evleri yıkılan ve annesi, babasını kaybeden bütün çocuklar oradaydı. Nasıl mutlu oldular, göremezsiniz. Depremin yaralarını sarmak için Galatasaray olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu faaliyetler kısa sürede bitmeyecek, uzun soluklu bir hareket. Riva'da spor kulübü başkanı olarak sadece ben vardım. Çocukların bana sarılışı, fotoğraf çektirmek istemeleri... Nasıl mutlu oldular bilemezsiniz. İsterdim ki bütün kulüp başkanları da orada olsun, acıyı hafifletmek için, yapılan hareketlere bizim kadar katkı versin. Benim Riva'ya gitme amacım, takımımın oyuncularını götürmemdi. Depremzede çocuklar, aileleriyle birlikte gelmişler. Onların acılarını hafifletmenin iyi bir şey olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.