Alfredo Morelos Fenerbahçe’ye doğru!

Bu sezon takımın gol yükünü çeken Enner Valencia'yla yeni sözleşme durumu netleşmeyen Fenerbahçe, yerine alternatif isimler konusunda çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde imzaya en yakın isim olarak, İskoç devi Glasgow Rangers'ın golcüsü Alfredo Morelos gösteriliyor.

Fenerbahçe, sözleşmesi bitecek olan ve Glasgow Rangers Teknik Direktörü Michael Beale'in yollarını ayıracağını söylediği Alfredo Morelos, için artık gün sayıyor.

Sevilla'nın da ilgisinin olduğu 26 yaşındaki santrfor da ayrılık açıklamasının ardından "Konuşmamak daha iyi" mesajını attı. Rangers'la idmanda çekilmiş fotoğrafını yükleyip altına, "Ellerim her zaman seninle tanrım" diye yazdı. (fotoMaç)