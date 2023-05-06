Şenol Güneş’ten sistem değişikliği! Alexandru Maxim...

32 yaşındaki 10 numaranın varlığında Gedson, geride Hadziahmetovic ile yan yana olacak. Maxim ise 4-2- 3-1'de Aboubakar'ın hemen arkasında görev yapacak. Ayrıca ara transferde Gaziantep'ten takıma dahil edilen Rumen futbolcu, Mert Günok ve Cenk Tosun'un ardından üçüncü yerli statüsünde sahada bulunacak.





KARTAL'IN HEDEFİ MUTLAK ÜÇ PUAN

Galatasaray galibiyetiyle, şampiyonluk potasına iyice giren Beşiktaş, bugün Antalyaspor'a konuk olacak. Teknik direktör Şenol Güneş ve talebelerinin hedefi mutlak üç puan. Siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç ve Dele Alli'nin yokluğuna Omar Colley ve Salih Uçan da eklendi. Derbi sonrası ağrıları iyice artan Gambiyalı stoper ile sakatlığı devam eden Salih, kadroya dahil edilmedi.