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Giriş Tarihi: 7.5.2023 14:49 Son Güncelleme: 7.5.2023 14:49

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Mohamed Elneny yeniden Kartal yolunda

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Mohamed Elneny yeniden Kartal yolunda

Arsenal'de istediği forma süresini bulamayan Mohamed Elneny, yeniden Beşiktaş forması giymeye sıcak bakıyor. Milli takım kariyerini de düşünen Mısırlı yıldızın, Türkiye ihtimalinin en doğru tercih olacağına inandığı kaydedildi.

Beşiktaş'ın yeni hamlesi Mısırlı Mohamed Elneny oluyor! Arsenal'de istediği süreleri bulamayan 30 yaşındaki futbolcu, an itibarıyla tekrar Türkiye yolunda ve Süper Lig'de oynamaya da çok sıcak bakıyor.

İngiliz basını, sözleşmesinin sonuna yaklaşan Elneny'nin kesin olarak Arsenal'den ayrılacağını ve yeni rotasının Türkiye olduğunu duyurdu. Daha önce kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Mısırlı yıldız, performansı ile Türk futbolseverlerden tam not almış ama yüksek bonservis sebebi ile hikâye yarım kalmıştı.

DÜZENLİ OYNAMAK İSTİYOR
Kariyerinin son döneminde futbol oynamak isteyen Elneny, Beşiktaş'a imza atmaya ve Süper Lig'de forma giymeye olumlu yaklaşıyor. Ayrıca milli takım kariyerini de düşünen Mısırlı, Türkiye ihtimalinin en doğru tercih olacağına inanıyor. Bu tarz oyuncular ile orta sahanın kontrolünü eline almayı seven Güneş, Mohamed Elneny transferi için yeşil ışık yakmış durumda. Arsenal forması ile bu sezon sadece 8 maça çıkan 30 yaşındaki Elneny, 346 dakika sahada kaldı ve 1 gol katkısı sağladı. Son olarak ise Mısırlı oyuncunun, önümüzdeki sezon kesinlikle Türkiye'de forma giymesi bekleniyor. (Akşam)

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Mohamed Elneny yeniden Kartal yolunda
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