FENERBAHÇE HABERLERİ: Ryan Kent, Rangers’a resti çekti: Devam etmeyeceğim!

İskoç basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe'nin transferde gündemine gelen son ismin, Rangers forması giyen Ryan Kent olduğu öğrenilmişti. Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kent'in, Sarı-Lacivertliler'le ön sözleşme imzaladığı öne sürülmüştü.

'BURADA DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM'

Lacivert-Beyazlılar'ın teknik direktörü Michael Beale, Kent'in yanı sıra takımın bir diğer önemli oyuncusu olan ve kontratı bitecek Alfredo Morelos'la masaya oturmadıklarını söyledi. Beale, "İkisi için de bir sözleşme teklifi yapmadık. Her ikisi de bir süredir diğer kulüplerle konuşmakta özgür" diyerek, adeta bu oyuncularla yolları ayıracaklarının sinyallerini verdi. Tıpkı Kanarya gibi Kent'i, İngiltere'den Leeds United ve Burnley'nin de istediği öne sürülürken, 26 yaşındaki kanat oyuncusunun ise Rangers'a, "Henüz hiçbir kulüple resmi bir sözleşme imzalamadım. Ancak burada devam etmeyi de düşünmüyorum" dediği bildirildi.

RIDVAN VE MILLER'DAN OLUMLU REFERANS ALDI

2019'dan beri Rangers'ta oynayan Ryan Kent, ligde bu sezon 3 kez ağları sallarken, 10 da asist yaptı. Liverpool altyapısından yetişen, Freiburg ve Bristol City maceralarının ardından Rangers'ın yolunu tutan Kent'in Beşiktaş'tan İskoç ekibine giden Rıdvan Yılmaz ve daha önce ülkemizde Bursaspor forması giyen Kenny Miller'dan Türkiye için olumlu referans aldığı kulübe yakın kaynaklar tarafından gelen haberler arasında... (Fanatik)