Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FENERBAHÇE HABERLERİ: Ryan Kent, Rangers'a resti çekti: Devam etmeyeceğim!
Giriş Tarihi: 7.5.2023 14:45

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ryan Kent, Rangers'a resti çekti: Devam etmeyeceğim!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ryan Kent, Rangers’a resti çekti: Devam etmeyeceğim!

Fenerbahçe'nin ön sözleşme imzaladığı iddia edilen Ryan Kent'in, kulübü Rangers'a, "Henüz hiçbir kulüple resmi bir kontrat imzalamadım. Ancak burada devam etmeyi de düşünmüyorum" dediği öğrenildi.

İskoç basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe'nin transferde gündemine gelen son ismin, Rangers forması giyen Ryan Kent olduğu öğrenilmişti. Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kent'in, Sarı-Lacivertliler'le ön sözleşme imzaladığı öne sürülmüştü.

'BURADA DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM'
Lacivert-Beyazlılar'ın teknik direktörü Michael Beale, Kent'in yanı sıra takımın bir diğer önemli oyuncusu olan ve kontratı bitecek Alfredo Morelos'la masaya oturmadıklarını söyledi. Beale, "İkisi için de bir sözleşme teklifi yapmadık. Her ikisi de bir süredir diğer kulüplerle konuşmakta özgür" diyerek, adeta bu oyuncularla yolları ayıracaklarının sinyallerini verdi. Tıpkı Kanarya gibi Kent'i, İngiltere'den Leeds United ve Burnley'nin de istediği öne sürülürken, 26 yaşındaki kanat oyuncusunun ise Rangers'a, "Henüz hiçbir kulüple resmi bir sözleşme imzalamadım. Ancak burada devam etmeyi de düşünmüyorum" dediği bildirildi.

RIDVAN VE MILLER'DAN OLUMLU REFERANS ALDI
2019'dan beri Rangers'ta oynayan Ryan Kent, ligde bu sezon 3 kez ağları sallarken, 10 da asist yaptı. Liverpool altyapısından yetişen, Freiburg ve Bristol City maceralarının ardından Rangers'ın yolunu tutan Kent'in Beşiktaş'tan İskoç ekibine giden Rıdvan Yılmaz ve daha önce ülkemizde Bursaspor forması giyen Kenny Miller'dan Türkiye için olumlu referans aldığı kulübe yakın kaynaklar tarafından gelen haberler arasında... (Fanatik)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hatay’da 4.7’lik deprem! AFAD açıkladı!
Kemal Kılıçdaroğlu varolan projeyi vadetti! Bakan Karaismailoğlu'ndan cevap: ‘Günaydın, sen treni kaçırmışsın’
Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona İstanbul mitinginde soğuk duş! Alanı dolduramadılar
Batı medyası 'operasyona' devam ediyor! "Sonunda Erdoğan'dan kurtuluyor muyuz?" başlığı attılar
Kirli pazarlığın tüm detayları tek tek ortaya çıktı! HDK Kurulu’nda kararlaştırıldı: Dikkat çeken ‘özerklik’ detayı
İstanbullulara 6 yeni müjde! Bakan Kurum "Çalışmalarımızı başlattık" diyerek duyurdu...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs seçimleri vurgusu: Ülkeyi teröristlere bırakmayacağız
Twitter'da sansür rezaleti! Şimdi de Türkiye Yüzyılına sistematik engelleme
Bakan Özer açıkladı: Eğitime seçim arası ve 45 bin öğretmen ataması!
Küçük karateciye büyük haksızlık! 28 Şubat zihniyeti yine hortladı: Başörtülü diye...
ARKADAŞINA GÖNDER
FENERBAHÇE HABERLERİ: Ryan Kent, Rangers'a resti çekti: Devam etmeyeceğim!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA