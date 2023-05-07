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Giriş Tarihi: 7.5.2023 15:14 Son Güncelleme: 7.5.2023 15:17

Fenerbahçe'den flaş açıklama! "Hataya tahammülümüz yok"

İHA
Fenerbahçe’den flaş açıklama! Hataya tahammülümüz yok

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında konuk olacağı Giresunspor karşılaşması öncesi Türkiye Futbol Federasyonu, MHK ve mücadelenin hakem kadrosuna 'Hataya tahammülümüz yok' başlıklı adalet çağrısı yaptı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Söz konusu mücadele öncesi Fenerbahçe, başta TFF ve MHK olmak üzere maçın hakemi Bahattin Şimşek, VAR hakemi Serkan Tokat, AVAR hakemi Cihan Aydın ve müsabakanın görev alacak tüm isimlere 'Hataya tahammülümüz yok' başlığıyla adalet çağrısında bulundu.

Sarı-lacivertlilerin konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk futbolunu yönetmek, futbolun tüm paydaşlarına karşı önce ve asıl olarak adil olma zorunluluğu ve sorumluluğunu gerektirir. Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'dan beklentimiz, sezonun son dönemecine girdiğimiz haftalarda bu zorunluluk ve sorumluluğun takım, kulüp fark etmeksizin yerine getirilmesidir. Ayrıca takımımızın bu akşam Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmada VAR'a atanan Serkan Tokat isminden hareketle maçın hakemi Bahattin Şimşek ve AVAR hakemi Cihan Aydın nezdinde görev alacak tüm isimlere şunu belirtmek istiyoruz; Hata (!) tanımı ile geçiştirilemeyecek hakem yaklaşımlarına sabrımız kalmadı, sahada kayıtsız şartsız adalet görmek istiyoruz. Tüm muhataplarının dikkatine sunuyoruz" denildi.

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Fenerbahçe'den flaş açıklama! "Hataya tahammülümüz yok"
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