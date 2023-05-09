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Giriş Tarihi: 9.5.2023

Arjantin derbisinde ortalık karıştı: 1 gol, 7 kırmızı kart!

Arjantin derbisinde ortalık karıştı: 1 gol, 7 kırmızı kart!
Dünyanın en büyük derbilerinden biri olan River Plate- Boca Juniors maçında futbol sahası savaş meydanına döndü… Arjantin Ligi'nin 15. haftasında oynanan maç golsüz devam ederken, uzatma anlarında ev sahibi River Plate penaltı kazandı. 90+3'te topun başına geçen Miguel Borja ağları sarsınca Boca'lı oyuncular bir anda çıldırdı. Yükselen tansiyonla rakip futbolcular birbirine girdi. Yumrukların konuştuğu olaylarda hakem iki takımdan toplam 7 futbolcuya kırmızı kart göstererek oyundan attı. Mücadeleyi River Plate, penaltıdan bulduğu tek golle 1-0 kazandı.

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Arjantin derbisinde ortalık karıştı: 1 gol, 7 kırmızı kart!
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