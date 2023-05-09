Arjantin derbisinde ortalık karıştı: 1 gol, 7 kırmızı kart!
ABONE OL
Dünyanın en büyük derbilerinden biri olan River Plate- Boca Juniors maçında futbol sahası savaş meydanına döndü… Arjantin Ligi'nin 15. haftasında oynanan maç golsüz devam ederken, uzatma anlarında ev sahibi River Plate penaltı kazandı. 90+3'te topun başına geçen MiguelBorja ağları sarsınca Boca'lı oyuncularbir anda çıldırdı. Yükselen tansiyonla rakip futbolcular birbirine girdi. Yumrukların konuştuğu olaylarda hakem iki takımdan toplam 7 futbolcuya kırmızı kart göstererek oyundan attı. MücadeleyiRiver Plate, penaltıdan bulduğutek golle 1-0 kazandı.