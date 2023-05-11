Olimpiyat Stadı dev finale hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım sürerken,UEFA'dan bir heyetin dün İstanbul'a gelerek Atatürk Olimpiyat Stadı'nda incelemelerde bulunduğu veaktardığı öğrenildi. Özelliklestattaki hazırlıklarda hiçbir eksik bulunmadığı da TFF tarafından UEFA heyetine bildirildi. Şimdi gözler, Manchester City-Real Madrid ve İnter-Milan eşleşmelerinden hangi iki takımın galip çıkıp finale kalacağına çevrildi.