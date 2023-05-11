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Giriş Tarihi: 11.5.2023

Olimpiyat Stadı dev finale hazır

Olimpiyat Stadı dev finale hazır
UEFA Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım sürerken, 10 Haziran'da oynanacak dev maçın tüm hazırlıkları tamamlandı. UEFA'dan bir heyetin dün İstanbul'a gelerek Atatürk Olimpiyat Stadı'nda incelemelerde bulunduğu ve her şeyin dört dörtlük olduğunu aktardığı öğrenildi. Özellikle Avrupa medyasının, finalin İstanbul'dan alınması için yaptığı her türlü karalamaya rağmen stattaki hazırlıklarda hiçbir eksik bulunmadığı da TFF tarafından UEFA heyetine bildirildi. Şimdi gözler, Manchester City-Real Madrid ve İnter-Milan eşleşmelerinden hangi iki takımın galip çıkıp finale kalacağına çevrildi.

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Olimpiyat Stadı dev finale hazır
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