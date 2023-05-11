Olimpiyat Stadı dev finale hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım sürerken, 10 Haziran'da oynanacakdev maçın tüm hazırlıklarıtamamlandı. UEFA'dan bir heyetin dün İstanbul'a gelerek Atatürk Olimpiyat Stadı'nda incelemelerde bulunduğu ve her şeyin dört dörtlük olduğunu aktardığı öğrenildi. Özellikle Avrupamedyasının, finalin İstanbul'danalınması için yaptığı her türlü karalamayarağmen stattaki hazırlıklarda hiçbir eksik bulunmadığı da TFF tarafından UEFA heyetine bildirildi. Şimdi gözler, Manchester City-Real Madrid ve İnter-Milan eşleşmelerinden hangi iki takımın galip çıkıp finale kalacağına çevrildi.