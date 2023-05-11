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Giriş Tarihi: 11.5.2023 10:12

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan transferde 4 mevkiye tam 8 aday!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan transferde 4 mevkiye tam 8 aday!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezon tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Siyah-beyazlılarda 4 mevki için tam 8 aday belirlendi.

Beşiktaş yeni sezonda ilk 11'e en az 4 takviye yapacak. Bu rakam, takımdan ayrılan oyuncuların olması halinde artacak.

Sağ stoper, 6 numara, 10 numara ve sol kanada öncelik veren Beşiktaş'ta bu mevkiler için toplam 8 aday belirlendi.

Henüz teknik direktör Şenol Güneş'in transfer konularına girmediği ve lige odaklandığı belirtildi.

Yazın Nathan Redmond'ın İngiltere'ye dönmesi, Rosier, Saiss, Ersin ve Muleka gibi isimlere istenilen tekliflerin gelmesi halinde yerlerine birer oyuncu takviyesi daha yapılacak.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan transferde 4 mevkiye tam 8 aday!
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