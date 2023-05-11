Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan transferde 4 mevkiye tam 8 aday!

Beşiktaş yeni sezonda ilk 11'e en az 4 takviye yapacak. Bu rakam, takımdan ayrılan oyuncuların olması halinde artacak.

Sağ stoper, 6 numara, 10 numara ve sol kanada öncelik veren Beşiktaş'ta bu mevkiler için toplam 8 aday belirlendi.

Henüz teknik direktör Şenol Güneş'in transfer konularına girmediği ve lige odaklandığı belirtildi.

Yazın Nathan Redmond'ın İngiltere'ye dönmesi, Rosier, Saiss, Ersin ve Muleka gibi isimlere istenilen tekliflerin gelmesi halinde yerlerine birer oyuncu takviyesi daha yapılacak.