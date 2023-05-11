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Giriş Tarihi: 11.5.2023 10:26

Son dakika Galatasaray haberi: Gomis’in locası Rashica’ya

Son dakika Galatasaray haberi: Gomis’in locası Rashica’ya

Yeni sezon için 27 bin kombine yenileyen Galatasaray'da locaların hepsi doldu. Boşalacak son localar için özel isimlere öncelik sağlanacak. Sezon sonnuda sözleşmesi bitecek Gomis'in locası boşa çıkacak. Buranın alıcısı ise hazır: Milot Rashica.

Yeni sezon için 27 bin kombine yenileyen Galatasaray'da locaların hepsi doldu. Boşalacak son localar için özel isimlere öncelik sağlanacak. Sezon sonnuda sözleşmesi bitecek Gomis'in locası boşa çıkacak. Buranın alıcısı ise hazır: Milot Rashica. Kiralık gelmesine rağmen Galatasaray'da kariyerine devam etmek isteyen Kosovalı oyuncu, kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Norwich ile görüşen sarıkırmızılı kurmaylar, 10 milyon Euro'luk bonservisi aşağı çekmeye çalışıyor. Fenerbahçe'nin ilgisine rağmen tercihini G.Saray'dan yana kullanan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, takımda kalması halinde ailesi için Nef Stadyumu'ndan loca kiralayacak.

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Son dakika Galatasaray haberi: Gomis’in locası Rashica’ya
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