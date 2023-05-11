Son dakika transfer haberi: Beşiktaş kesenin ağzını açtı! İşte El Shaarawy teklifi...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk iddiasını sürdüren Beşiktaş, 2023-24 sezonunun kadro planlamasını yapmaya da devam ediyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, yeni sezonun transfer stratejisini belirledi.



DENAYER'DEN AÇIK KAPI

Kartal'ın transfer gündemindeki isimlerden Jason Denayer, takımı Shabab Al-Ahli'nin basın toplantısında açıklamada bulundu. Tecrübeli stoper, "Menacerim bu dönemde bana transfer konularını getirmeyeceğini biliyor. Ama kısa süre sonra bunu düşünmek için bol bol zamanım olacak. Sezon sonu her şey olabilir" diye konuştu.

TRESOR İÇİN OLUMLU RAPOR

Siyah-Beyazlılar'da yeni sezon transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Birçok mevkii için arayışlarını sürdüren Kartal, sezon başından bu yana eksiklik yaşadığı 10 numara için yoğunlaşmış durumda. Yönetim birçok isimle temasa geçerken, takımına kesinlikle kaliteli bir 10 numara isteyen Şenol Güneş'in Belçika'nın Genk takımında forma giyen Mike Tresor için olumlu rapor verdiği öğrenildi. (Fanatik)