Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika transfer haberi: Beşiktaş kesenin ağzını açtı! İşte El Shaarawy teklifi...
Giriş Tarihi: 11.5.2023 13:25

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş kesenin ağzını açtı! İşte El Shaarawy teklifi...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş kesenin ağzını açtı! İşte El Shaarawy teklifi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Şampiyonluk yarışında yer alan Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarına da hız kazandırdı. Devre arasında siyah beyazlıların gündemine gelen El Shaarawy, yeniden radara girdi. Kartal, transfede ısrarcı davranırken, yeni bir teklif yapmaya karar verdi.

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk iddiasını sürdüren Beşiktaş, 2023-24 sezonunun kadro planlamasını yapmaya da devam ediyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, yeni sezonun transfer stratejisini belirledi.

DENAYER'DEN AÇIK KAPI

Kartal'ın transfer gündemindeki isimlerden Jason Denayer, takımı Shabab Al-Ahli'nin basın toplantısında açıklamada bulundu. Tecrübeli stoper, "Menacerim bu dönemde bana transfer konularını getirmeyeceğini biliyor. Ama kısa süre sonra bunu düşünmek için bol bol zamanım olacak. Sezon sonu her şey olabilir" diye konuştu.

TRESOR İÇİN OLUMLU RAPOR

Siyah-Beyazlılar'da yeni sezon transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Birçok mevkii için arayışlarını sürdüren Kartal, sezon başından bu yana eksiklik yaşadığı 10 numara için yoğunlaşmış durumda. Yönetim birçok isimle temasa geçerken, takımına kesinlikle kaliteli bir 10 numara isteyen Şenol Güneş'in Belçika'nın Genk takımında forma giyen Mike Tresor için olumlu rapor verdiği öğrenildi. (Fanatik)

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye’nin en büyük şehir parkı bugün ziyaretçilere açıldı! İstanbul'un yeşil koridoru olacak
Başörtülü kadına çirkin saldırı! Mağdur kadın SABAH'a konuştu: Eşarbı yere attılar, başörtüsüne 'paçavra' deyip küfrettiler
Murat Bardakçı'dan CHP'nin 'hesap soracağız' zihniyetine tokat gibi yanıt: İstiklâl Mahkemeleri’ne bile rahmet okuturlar
Kılıçdaroğlu'nun tehdit dili! Toplumun tüm kesimine senelerdir parmak sallıyor
CHP'den küçük esnafa darbe! Dışarıdan gelen talimatla düzenlemeyi AYM'ye taşıdı
Benim de İnce’ye bir çağrım var
The Economist'ten Kılıçdaroğlu'nu parlatma çabası! Gözünü 14 Mayıs seçimlerine diktiler
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona tepki: Terörle bağı olanın milletle bağı olmaz
Akşener de ‘itiraf’ eder mi?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş kesenin ağzını açtı! İşte El Shaarawy teklifi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA