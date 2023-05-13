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Giriş Tarihi: 13.5.2023 10:36

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'a kiralıklardan hayır yok! 12 isimde büyük hayal kırıklığı yaşandı...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’a kiralıklardan hayır yok! 12 isimde büyük hayal kırıklığı yaşandı...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Tüm futbolcular arasında öne çıkan tek isim Kartal Kayra Yılmaz oldu ancak Emrecan Uzunhan da beklediği süreleri buldu. İki oyuncunun durumu, kampta gösterecekleri performansa bağlı...

Beşiktaş; Almanya, Süper Lig, TFF 1 ve 2. Lig'de forma terleten futbolcularının büyük bölümünün performansından umduğunu bulamadı.

İşte siyah-beyazlı takımın kiralık oyuncularının bu sezonki karneleri:

FRANCISCO MONTERO: İspanyol stoper, sezon başında 2.5 milyon Euro opsiyonla Hamburg'a kiralandı. Ancak ilk 3 maçında 2 kez kırmızı kart görmesi nedeniyle bir daha forma giyemedi. Kendisi sahalardan, Beşiktaş da muhtemel gelirden uzak kaldı.

AJDIN HASIC: Boşnak futbolcu, büyük bir potansiyel olarak transfer edilmişti ancak işler bu sezon da istediği gibi gitmedi. İstikrar yakalayamayan kanat oyuncusu, 9 maçta 288 dakika görev alabildiği Göztepe'de sadece 1 gol kaydetti.

KARTAL KAYRA YILMAZ: En olumlu görüntü sergileyen isim. 22 yaşındaki orta saha, Ümraniyespor ile toplam 28 maça çıktı, 1745 dakika sahada kaldı ve 2 asist yaptı.

EMRECAN UZUNHAN: Sezon başında Beşiktaş'a 2 milyon Euro + %50 sonraki satıştan pay ile transfer oldu. Beklentilerden uzak kalınca Antalyaspor'a kiralandı. Akdeniz ekibinde 8 karşılaşmaya çıktı. Yedeklikten kurtulamadı, son 2 mücadeleye kulübede başlamak zorunda kaldı.

OĞUZHAN AKGÜN: Yaz kampında Valerien İsmael'in dikkatini çekse de süre alamayınca devre arası Sakaryaspor'a kiralandı.
1. Lig'de 9 maça çıktı, 3'üne ilk 11'de başladı. Sadece 1 gol kaydetti.

AHMET GÜLAY: 2020-21 sezonunda Alanyaspor'a kiralanan ve camiada gidişi olay yaratan isimlerden biriydi. 3. sezonunda da kendisini gösteremedi. Alanya forması ile üç sezonda sadece 14 maç oynadı, 663 dakika sahada kaldı.

KEREM KALAFAT: 22 yaşındaki sağ bek, Ç.Rize'de düzenli olarak oynarken 4 Kasım'daki Erzurumspor maçında çapraz bağ sakatlığı yaşayıp sezonu kapattı.

EMIRHAN DELIBAŞ: Yazın A Takım ile kampta yer alan ve sonrasında gelişimi için Göztepe'ye gönderilen 20 yaşındaki sağ kanat sadece üç maça çıkabildi. Yaşadığı ağır sakatlıktan sonra bir daha toparlanamadı.

ATAKAN ÜNER: Yazın önce Tuzla'ya, sonra Afyon'a kiralandı. 2. Lig'de 29 maça çıkan sağ kanat, 4 gol atabildi, asisti yok.

ABDULLAH AYDIN: Keçiörengücü'nde 24 maça çıkan 22 yaşındaki 10 numara, sadece 2 gol bulabildi.

BILAL CEYLAN: 2021'in devre arasında 380 bin Euro bonservisle Eskişehirspor'dan alınan ve gelecekte önemli potansiyel beklenen 19 yaşındaki sağ bek için işler iyi gitmedi. Bu sezon 2. Lig'de Nazilli ile 21 maça çıktı sadece 980 dakika oynadı.

ERDOĞAN KAYA: 22 yaşındaki stoper, 2. Lig'de formasını terlettiği Serik Belediyespor ile 28 maça çıktı, düzenli olarak şans buldu ancak Beşiktaş için yeterli görülmeyenlerden birisi.

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