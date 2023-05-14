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Giriş Tarihi: 14.5.2023 16:19

Alfredo Morelos Fenerbahçe'ye doğru!

Alfredo Morelos Fenerbahçe’ye doğru!

Rangers'tan ayrılmaya hazırlanan Alfredo Morelos'un birçok talibi olduğu belirtildi. Kolombiyalı futbolcuyla ilgilenen takımlardan biri olarak da Fenerbahçe gösterildi.

Rangers'tan ayrılmaya hazırlanan Alfredo Morelos için Fenerbahçe iddiası geldi. İskoç basınında yer alan haberde Kolombiyalı golcüyle birçok takımın ilgilendiği aktarıldı. Morelos'un transfer olabileceği takımlardan birinin de Fenerbahçe olduğu öne sürüldü.

Öte yandan İngiliz ekibi Everton'ın da Morelas'a ilgi gösterdiği kaydedildi. Ancak Premier Lig'de zor günler geçiren kulübün, küme düşmesi durumunda transfer şansının zora girebileceği belirtildi.

2017'den bu yana Rangers forması giyen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 44 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı.

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Alfredo Morelos Fenerbahçe'ye doğru!
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