İlk hedef İcardi 2. rota Akpom

Gomis bırakıyor, Mostafa Mohamed’in opsiyonu Nantes’ta! Yönetim, forvet transferine odaklanırken önce Arjantinli yıldıza yoğunlaşılacak. Sonrasında ise M’Brough’nun golcüsünü kadroya katmaya çalışacak
G.Saray'ın sezon sonunda elinde sözleşmeli forveti kalmıyor. İcardi'nin opsiyonu bulunmuyor ve 38 yaşına basacak Bafetimbi Gomis'e vedaediliyor. Mostafa Mohamed'in durumu ise satın alma hakkına sahip Nantes'in vereceği karara bağlı. Sarı-kırmızılı kulübün transferde önceliği hücum hattı olacak. A Planı, İcardi'ninPSG'den bonservisinialmak. İcardi'nin dışında forveteüst seviye bir takviye dahayapılacak.
BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK
Avrupa piyasasında kulüpleri ile henüz sözleşmesini uzatmayan ve sezon sonunda boşa çıkacak yıldızlar listeye alınıyor. Lyon'dan Dembeleile uzun süredirilgilenen Galatasaray'ınradarınaİngiltere'den Chuba Akpomtakıldı.
Championship ekibi Middlesbrough'da forma giyen Akpom bu sezon 40 maça çıkarken, 29 gol-2 asistle dikkatleri üzerine çekti. Nijerya asıllıİngiliz forvet alt yaş kategorilerindeİngiltere milli formasınıgiymişti. 27 yaşındaki Akpom'la Galatasaray dışında birçok Avrupa kulübü teklif yapmaya hazırlanıyor.
FLORYA'DA AİLE SAADETİ
Cimbom, Florya'da düzenlenen aile günü etkinliğinde bir araya geldi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetm kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve ailelerin katıldığı barbekü partisinde keyifli bir gün yaşandı. Etkinlikte "Fener ağlama" müziğinin çalınması da dikkat çekti.
Barbekü partisine başkan Özbek de katıldı. Timur, Torreira ile langırt oynadı.