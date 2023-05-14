İlk hedef İcardi 2. rota Akpom

G.Saray'ın sezon sonunda elinde sözleşmeli forveti kalmıyor. İcardi'nin opsiyonu bulunmuyor ve 38 yaşına basacak. Mostafa Mohamed'in durumu ise satın alma hakkına sahip Nantes'in vereceği karara bağlı. Sarı-kırmızılı kulübün transferde önceliği hücum hattı olacak.Avrupa piyasasında kulüpleri ile henüz sözleşmesini uzatmayan ve sezon sonunda boşa çıkacak yıldızlar listeye alınıyor.Championship ekibi Middlesbrough'da forma giyen Akpom bu sezon 40 maça çıkarken, 29 gol-2 asistle dikkatleri üzerine çekti.27 yaşındaki Akpom'la Galatasaray dışında birçok Avrupa kulübü teklif yapmaya hazırlanıyor.Cimbom, Florya'da düzenlenen aile günü etkinliğinde bir araya geldi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetm kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve ailelerin katıldığı barbekü partisinde keyifli bir gün yaşandı. Etkinlikte "Fener ağlama" müziğinin çalınması da dikkat çekti.Barbekü partisine başkan Özbek de katıldı. Timur, Torreira ile langırt oynadı.