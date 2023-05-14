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Giriş Tarihi: 14.5.2023 13:31

Trabzonspor'da Marek Hamsik'in alternatifi bulundu!

Trabzonspor’da Marek Hamsik’in alternatifi bulundu!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, bu sezon performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Bordo-mavili kulüp, Bjelica yönetiminde transfer çalışmalarına şimdiden başlarken, Marek Hamsik'in yerine Mohamed Ali Ben Romdhane listeye alındı.

Trabzonspor bu sezon beklenen performansı sergileyemedi. Bordo-mavililer, geçtiğimiz hafta oynanan Ankaragücü maçıyla galibiyet hasretine son verdi. Bordo-mavili kulüp yeni sezon güçlü kadro oluşturmak için kolları sıvadı.

TRABZONSPOR'A TUNUSLU ORTA SAHA!
Marek Hamsik'in sezon sonu kontratı bitiyor, kiralık Gbamin de geri dönecek. Bordo-Mavililer, orta sahaya 2 takviye yapmayı düşünüyor. Bunlardan birisi, genç ve potansiyelli bir isim olacak. Mohamed Ali Ben Romdhane, listedeki adaylardan. 23 yaşında olmasına rağmen 25 kez Tunus Milli Takımı'nın formasını terleten Romdhane, hem 6 hem de 8 numara bölgesinde görev yapıyor. Çift yönlü oyunuyla öne çıkan 1.85 boyundaki orta saha, bu sezon Esperance'de çıktığı 29 karşılaşmada 13 gol attı. Kulübüyle kontratı bir ay sonra bitecek olan Romdhane'nin piyasa değeri 3 milyon Euro civarında.

TALİPLERİ ARTIYOR
Trabzonspor Futbol İzleme Komitesi'nin uzun zamandır takip ettiği başarılı futbolcu için teknik direktör Nenad Bjelica onay verirse, kısa zamanda harekete geçilecek. Romdhane'nin boşa çıkacak olması ve uygun maliyeti nedeniyle pek çok Avrupa kulübü de transferde devrede. (Fanatik)

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Trabzonspor'da Marek Hamsik'in alternatifi bulundu!
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