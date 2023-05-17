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Giriş Tarihi: 17.5.2023 11:01

Barcelona efsanesi Deco takıma geri dönüyor! Yeni görevi...

Barcelona efsanesi Deco takıma geri dönüyor! Yeni görevi...

Barcelona'nın eski oyuncularından Deco'nun Jordi Cruyff'un yerine sportif direktör olacağı belirtildi.

La Liga'da 2022-23 sezonunu şampiyonlukla tamamlamayı garantileyen Barcelona'da yönetim kademesindeki ayrılık açıklandı. Katalan ekibinden yapılan açıklamada takımın sportif direktörü Jordi Cruyff'un sezon sonunda görevinden ayrılacağı belirtildi.

Athletic'te yer alan haberde ise Cruyff'un ayrılığının ardından takımın sportif direktörlüğüne Katalan ekibinin eski oyuncusu Deco'nun getirileceği ifade edildi. Haberde ayrıca Deco'nun sportif direktörlük görevinin yanı sıra futbol direktörlüğünü de yürütmesinin beklendiği aktarıldı.

Katalan ekibinin futbol direktörü Mateu Alemany'nin görevinden ayrılacağı daha önceden açıklanmıştı. Deco, 2000-2008 yılları arasında Barcelona formasını giydi.

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Barcelona efsanesi Deco takıma geri dönüyor! Yeni görevi...
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