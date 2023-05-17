Son dakika haberleri: Süper Lig’de 36. hafta programı açıklandı! Tüm maçlar aynı saatte...

Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın maç programı açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle ligin 36. hafta müsabakalarının 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'da oynanacağı belirtildi. Bu kararla tüm maçlar, aynı gün ve aynı saatte oynanmış olacak.

VavaCars Fatih Karagümrük - Yukatel Kayserispor müsabakasının oynanacağı stadın daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

İşte 36. hafta programı

Fenerbahçe - Antalyaspor

Ankaragücü - Galatasaray

Giresunspor - Trabzonspor

İstanbulspor - Adana Demirspor

Alanyaspor - Kasımpaşa

Sivasspor - Konyaspor

Fatih Karagümrük - Kayserispor