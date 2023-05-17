Son dakika haberleri: Süper Lig’de 36. hafta programı açıklandı! Tüm maçlar aynı saatte...

Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın maç programı açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle ligin 36. hafta müsabakalarının 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'da oynanacağı belirtildi. Bu kararla tüm maçlar, aynı gün ve aynı saatte oynanmış olacak.
VavaCars Fatih Karagümrük - Yukatel Kayserispor müsabakasının oynanacağı stadın daha sonra açıklanacağı ifade edildi.
İşte 36. hafta programı
Fenerbahçe - Antalyaspor
Ankaragücü - Galatasaray
Giresunspor - Trabzonspor
İstanbulspor - Adana Demirspor
Alanyaspor - Kasımpaşa
Sivasspor - Konyaspor
Fatih Karagümrük - Kayserispor