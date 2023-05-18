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Giriş Tarihi: 18.5.2023 16:59

Blerim Dzemaili futbolu bırakıyor!

Blerim Dzemaili futbolu bırakıyor!

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen 37 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusu Blerim Dzemaili kramponlarını asacak.

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen 37 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusu Blerim Dzemaili kramponlarını asacak.

DZEMALİ FUTBOLU BIRAKIYOR
Ülkesinin takımlarından FC Zürich'te forma giyen tecrübeli futbolcu, sezon sonunda kariyerini noktalayacağını açıkladı. Dzemaili kariyerinde Zürich, Torino, Bolton, Parma, Napoli, Galatasaray, Genoa, Bologna ve Montreal gibi takımlarda forma giymişti.

Milli takım tercihini İsviçre'den yana kullanan yıldız futbolcu, çıktığı 69 karşılaşmada 11 gole imzasını attı.

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Blerim Dzemaili futbolu bırakıyor!
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