GALATASARAY HABERLERİ: Nelsson’un yerine Isak Hien

Süper Lig şampiyonluğuna adım adım yaklaşan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon sonu ile birlikte Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un yerine Sarı-Kırmızılı kurmaylar alternatif isim bulmak için çalışma yapıyordu. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre; Galatasaray Yönetimi Serie A'da Verona forması giyen İsveçli stoper Isak Hien'e kancayı atmış durumda. Serie A'da kümede kalma mücadelesi veren Verona'nın ligden düşmesi durumunda Isak Hien'in takımda kalmayacağı bildirildi.

24 YAŞINDA VE 1.91 BOYUNDA

Verona ile 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olmasına rağmen İtalyan kulübünün Hien'in başka bir takıma transfer olmasına izin vereceği öğrenildi. Bunun üzerine Sarı-Kırmızılı kurmaylar Isac Hien'in menajeri ile temasa geçtiği bildirildi. 24 yaşında ve 1.91 boyunda olan Hien 5 kez İsveç Milli Takım formasını giymiş bir isim. Hien'in piyasa değeri 6 milyon Euro civarında gösteriliyor. Hien'in en büyük özelliği ise hava hakimiyetinin oldukça iyi olması. (Takvim)