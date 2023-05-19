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Giriş Tarihi: 19.5.2023 14:37

GALATASARAY HABERLERİ: Nelsson'un yerine Isak Hien

GALATASARAY HABERLERİ: Nelsson’un yerine Isak Hien

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Victor Nelsson'un ayrılığını düşünerek gündemine sürpriz bir ismi aldı.

Süper Lig şampiyonluğuna adım adım yaklaşan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon sonu ile birlikte Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un yerine Sarı-Kırmızılı kurmaylar alternatif isim bulmak için çalışma yapıyordu. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre; Galatasaray Yönetimi Serie A'da Verona forması giyen İsveçli stoper Isak Hien'e kancayı atmış durumda. Serie A'da kümede kalma mücadelesi veren Verona'nın ligden düşmesi durumunda Isak Hien'in takımda kalmayacağı bildirildi.

24 YAŞINDA VE 1.91 BOYUNDA
Verona ile 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olmasına rağmen İtalyan kulübünün Hien'in başka bir takıma transfer olmasına izin vereceği öğrenildi. Bunun üzerine Sarı-Kırmızılı kurmaylar Isac Hien'in menajeri ile temasa geçtiği bildirildi. 24 yaşında ve 1.91 boyunda olan Hien 5 kez İsveç Milli Takım formasını giymiş bir isim. Hien'in piyasa değeri 6 milyon Euro civarında gösteriliyor. Hien'in en büyük özelliği ise hava hakimiyetinin oldukça iyi olması. (Takvim)

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GALATASARAY HABERLERİ: Nelsson'un yerine Isak Hien
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