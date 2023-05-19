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Giriş Tarihi: 19.5.2023 11:55 Son Güncelleme: 19.5.2023 12:27

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

AA
Spor Toto Süper Lig’de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu, ligin 35. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

21 Mayıs Pazar:

16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Cihan Aydın

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş: Mustafa Kürşad Filiz

22 Mayıs Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Turgut Doman

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Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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