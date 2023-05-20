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Giriş Tarihi: 20.5.2023 11:59 Son Güncelleme: 20.5.2023 15:30

Son dakika: Trabzonspor'dan Samet Akaydin'e sert tepki: Bu bir rezilliktir, iğrençliktir

Son dakika: Trabzonspor’dan Samet Akaydin’e sert tepki: Bu bir rezilliktir, iğrençliktir

Son dakika haberi... Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin'in, gol sevincini secdeye giderek yaşadığı sırada Trezeguet'nin üzerine tükürdüğünü belirterek çok sert tepki gösterdi. Açıklamada, "Trezeguet’nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin’in ‘dönerek’ oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir! Samet Akaydin'e tüm futbol paydaşlarının tepki koymasını, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu’ndan da ivedilikle gereğinin yapılmasını bekliyoruz" denildi.

Son dakika haberi... Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın, gol sevincini secdeye giderek yaşadığı sırada Trezeguet'nin üzerine tükürdüğünü belirterek çok sert tepki gösterdi. Açıklamada, "Trezeguet'nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın 'dönerek' oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir! Samet Akaydın'a tüm futbol paydaşlarının tepki koymasını, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da ivedilikle gereğinin yapılmasını bekliyoruz" denildi.

İŞTE TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

"Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz.

Trezeguet'nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın 'dönerek' oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir!

Samet Akaydın'a tüm futbol paydaşlarının tepki koymasını, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da ivedilikle gereğinin yapılmasını bekliyoruz.

Sporun, dostluk, sevgi ve saygı temelinde yeniden inşa edilmesi için tüm spor camiasını bir araya gelmeye, bu tür saldırganlık ve insanlık dışı hareketleri reddetmeye ve futbolun gerçek değerlerini korumaya çağırıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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Son dakika: Trabzonspor'dan Samet Akaydin'e sert tepki: Bu bir rezilliktir, iğrençliktir
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