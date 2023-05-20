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Giriş Tarihi: 20.5.2023 09:49 Son Güncelleme: 20.5.2023 10:05

TRABZONSPOR HABERLERİ: Nenad Bjelica'dan geleceğe yatırım

YUNUS EMRE SEL
TRABZONSPOR HABERLERİ: Nenad Bjelica’dan geleceğe yatırım

Trabzonspor'da Nenad Bjelica, kalan maçlarda yeni sezonda takımda düşündüğü isimlere forma verecek. Ayrılığı yaklaşanların ise süresi azalacak.

Gelecek sezonun iskeletini oluşturmak isteyen teknik direktör Nenad Bjelica, yeni sezonda takımda kalacak veya kalması muhtemel isimlere süre verme kararı aldı. Son haftalarda Markovic'e forma şansı tanımayan, kiralık sözleşmesi sona erecek olan Yusuf Yazıcı'yı kadroya almayan, bir başka kiralık oyuncu Gbamin'e ise sonradan formayı veren Bjelica, yine ayrılma ihtimali olan isimlerden Gomez'i de keserek daha çok Umut Bozok'a görev vermişti.

Hırvat teknik adamın kalan haftalarda da bu tercihlerine devam edeceği ve en önemli arzusunun gelecek sezon için kadroda bir iskelet oluşturmak olduğu öğrenildi. Bjelica bu konuyla ilgili olarak da net bir açıklama yaparak, "Önümüzdeki sene bizimle olacak oyuncularla devam etmeyi, onlara şans vermeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

GENÇLERE GÜN DOĞDU
Bordo-Mavili takımda son haftalarda üçlü savunmanın solunda görev yapan Eren Elmalı, Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü sarı kart nedeniyle ceza sınırına ulaşarak cezalı duruma düştü. Bu oyuncunun yokluğunda Bjelica'nın Karagümrük maçında o bölgede genç oyuncu Arif Boşluk'a formayı vermesi bekleniyor.

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TRABZONSPOR HABERLERİ: Nenad Bjelica'dan geleceğe yatırım
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