TRABZONSPOR HABERLERİ: Nenad Bjelica’dan geleceğe yatırım

Hırvat teknik adamın kalan haftalarda da bu tercihlerine devam edeceği ve en önemli arzusunun gelecek sezon için kadroda bir iskelet oluşturmak olduğu öğrenildi. Bjelica bu konuyla ilgili olarak da net bir açıklama yaparak, "Önümüzdeki sene bizimle olacak oyuncularla devam etmeyi, onlara şans vermeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.