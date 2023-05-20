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Giriş Tarihi: 20.5.2023 13:59

Trabzonspor ve Beşiktaş'ın Ekuban savaşı

Trabzonspor ve Beşiktaş’ın Ekuban savaşı

İtalya'da aradığını bulamayan Trabzonspor'un eski golcüsü Caleb Ekuban, Süper Lig'e dönüş planları yapıyor. İtalyan basınına göre bu transfer için en büyük adaylar Trabzonspor ve Beşiktaş...

Trabzonspor'daki başarılı performansı ile herkesin takdirini kazanan ve hatta Daniel Sturridge'in yedek kulübesine hapsolmasına sebep olan Caleb Ekuban, daha sonra da yaklaşık olarak 2 milyon euro bedel ile İtalyan Genoa'ya transfer olmuştu. Akabinde ise Çizme'deki macerasında aradığını bulamayan 29 yaşındaki hücumcu, an itibarıyla Türkiye ihtimaline sıcak bakıyor ve tekrar kendisini ispatlamak istiyor.

İtalyan basınına göre ise bu sürecin en önemli başrolleri Trabzonspor ve Beşiktaş olmuş durumda... Ganalı forvetin potansiyeline inanan yöneticiler, mali olarak da uygun olan bu fırsat transferine olumlu yaklaşıyor. Son olarak ise önümüzdeki yaz netleşecek olan süreç, transferde büyük bir sürprizin yaşanmasına ve Ekuban'ın İstanbul'un yolunu tutmasına da sebep olabilir.

EKUBAN'IN PERFORMANSI
Genoa ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Ekuban, İtalyan ekibinde bu sezon sadece 14 maça çıktı ve 1 gol ile 2 asistlik katkı sağladı. Ayrıca da kariyeri düşüşte olan futbolcu için 500 bin euro gibi uygun bir bonservis bedelinden söz ediliyor. (Akşam)

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Trabzonspor ve Beşiktaş'ın Ekuban savaşı
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